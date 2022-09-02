華爾街日報民調：民主黨期中選舉選情改善 扭轉落後共和黨頹勢

隨著美國11月國會期中選舉進入衝刺階段，華爾街日報民調顯示，目前民主黨的支持率已好轉，因獨立選民對民主黨的支持率提高、民眾對美國總統拜登的看法改善，以及支持墮胎權人士的投票熱情提高。

調查顯示，受訪選民被問到若今天投票會支持哪個政黨時，47%回答民主黨，略高於共和黨的44%；相較下，在華爾街日報的3月調查中，民主黨的支持率還落後共和黨5個百分點。這份調查的誤差範圍為正負2.7個百分點。

民主黨支持率上揚，主要來自獨立選民、女性民眾及年輕選民的支持增加。本就偏向支持民主黨的非裔和西班牙裔選民，對民主黨的支持更加穩固。

在美國最高法院推翻1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）保障墮胎權的歷史性裁決前，共和黨原本樂觀看待選情，但墮胎權議題升溫，對民主黨選情發揮類似電擊器的效果。

60%的受訪認為，在多數情況下，墮胎應該是合法的，比3月調查增加5個百分點，更有超過一半的選民回應，最高法院推翻可墮胎權的決定，提高了他們出門投票的可能性。

不過，若共和黨人主打經濟和高通膨議題，仍有更多彈藥可用，因為選民對經濟已更悲觀，且信任共和黨最有能力回應。

64%的選民認為，經濟狀況不好或糟糕，約62%受訪者表示，物價上漲已對預算造成壓力，比3月民調提高4百分點，近半數受訪者認為美國經濟已陷入衰退，而且相信共和黨較能控制住通膨的受訪者比率，比民主黨黨高出12個百分點。

調查顯示，最有可能刺激選民出門投票的前四大單一議題，分別是通膨、邊界安全、槍枝暴力以及聯邦調查局（FBI）對前總統川普的調查結果。