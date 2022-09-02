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拜登發表全國演說 批川粉讓美國倒退、籲捍衛國家民主

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統拜登於當地時間1日黃金時段在費城發表全國演說。美聯社
美國總統拜登於當地時間1日黃金時段在費城發表全國演說。美聯社

美國總統拜登於當地時間1日黃金時段在費城發表全國演說，為期中選舉定調，痛批共和黨傷害美國民主、撕裂社會。

拜登在演說中指責擁護前總統川普「讓美國再次偉大（MAGA）」意識形態的共和黨人，稱「MAGA勢力決心要讓這個國家倒退。回到一個沒有選擇權、沒有隱私權、沒有避孕權、沒有權利與你所愛的人結婚的美國」。

拜登在這場名為「為國家靈魂而戰」的演說中，措辭嚴厲直接、情緒高昂。根據演說摘要，拜登說：「今晚我來到這裡，開始向全國坦率地談論我們面臨的威脅。」

拜登表示，「長期以來，我們一直向自己保證，美國的民主是獲得保障的。但事實並非如此。我們必須捍衛它。保護它。為它挺身而出。我們每個人。」

拜登 美國 共和黨

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