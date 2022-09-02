宣傳戰無孔不入 陸駐美大使中秋賀節書「統一白皮書」

中國大陸駐美大使館趁著今年派送月餅賀節之便，在卡片放上「台灣問題與新時代中國統一事業白皮書」要點，凸顯北京宣傳戰無孔不入。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月2日到3日訪台，解放軍在裴洛西離台後立即宣布舉行圍台軍演，大陸10日發表第三分台灣問題白皮書，不再承諾「台灣統一後可保留軍隊」或「不派軍隊也不派行政人員駐台」等，被認為在台灣問題上更強硬。

一個月來，中方外交系統多次引述白皮書內容，表達對台立場；中國大陸駐美大使館更是宣傳戰的第一線，中國大陸駐美大使秦剛和公使井泉分別找媒體吹風喝茶，秦剛推特發文也相當活躍，積極投入宣傳戰。

如今，連中方大使館送出的月餅都帶著一抹政治味，除了統一白皮書外，卡片上寫著「為了國際社會和世界人民之福，讓我們為了實現兩岸和平統一攜手努力。」

中國大陸駐美大使館今年端午節的賀節卡片上寫著「期待這一灣淺淺的海峽早日成為兩岸同胞共享中華民族偉大復興榮光的通道」；裴洛西訪台後台海局勢驟升，連帶中秋賀節卡片也強調「人團圓、國統一、民族興」的「統一味」。

古有明太祖朱元璋利用月餅傳信的傳奇故事，如今兩岸關係緊張，月餅成了北京宣傳工具。