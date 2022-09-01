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紐約地鐵站1周3起隨機攻擊案 女子在TikTok親述受害經過

香港01／ 撰文/洪怡霖
圖為影片截圖。TikTok@veslybea
圖為影片截圖。TikTok@veslybea

美國紐約市的地鐵站8月27日和28日接連發生隨機攻擊案後，一名女子在TikTok上表示，自己25日也在地鐵站遇到隨機襲擊。

22歲的紐約人貝亞托（Anjali Hemphill）28日在中國大陸字節跳動（ByteDance）旗下影片分享應用程式TikTok（抖音海外版）上發布影片。

貝亞托在片中稱，事發於25日下午2時45分左右，她回家途中，當地鐵駛入林肯中心站（Lincoln Center Station）時，有一名陌生人打她的臉。

她說道：「請注意，我們沒有任何眼神交流。他無法看到我的臉，因為我戴有口罩和眼鏡，他看不到我。我那時在往下看。」

貝亞托稱：「我記得，（當時）聽到那一巴掌的聲音並抬頭望，見到所有人都在看我，我（同行）的表親在哭泣，（我）開始感到困惑，Fxxk（他X的）是發生了什麼事？」

她認為自己當時實在太尷尬，便開始哭了起來，「他真的只是打我？他打的是我？我做了什麼應（遇到）這樣的事？」貝亞托表示，這次遇襲改變了她對這座城市的看法，「我曾愛這裏，但現在已不一樣」。

警方稱，由於鼻子被割傷，貝亞托被送前往西奈山醫院（Mount Sinai West Hospital）求醫。而截至31日下午，尚未有人被捕。

延伸閱讀：

紐約地鐵發生持刀襲擊案14歲青年亡　兇徒在逃

德國火車發生持刀襲擊事件　5人受傷　當局不排除恐襲可能

文章授權轉載自《香港01》

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