影／女子街頭拉扯…紐約警一拳重擊打臉撞地 網全炸鍋

一名紐約警察被拍到一拳打在女子臉上，再將女子逮捕，引發軒然大波。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，週二下午時警方在曼哈頓街頭與一名男子發生衝突。據報這名男子是22歲的艾文詹姆斯（Elvin James），是殺人未遂的嫌犯。

當時警方準備逮捕詹姆斯，一旁的19歲女子克魯姆（Tamani Crum）上前爭論，於是和警方發生衝突。當時值勤的員警金賽（Kendo Kinsey）一開始先是將女子推離人群，但是女子仍一直叫囂並挑釁員警，還出手推了警察肩膀一下，於是員警便出手打人。

畫面中可以看見金賽一拳打在克魯姆臉上，身形纖細的克魯姆不堪重擊，直接被打倒在地。周遭的人看見都驚呼連連，有些人罵了髒話，也有人質問員警「為什麼要這麼做」、「她只是個小女孩」、「你是不是發瘋了」。不過員警並沒有回應，只是和另一名員警拉起克魯姆，並將她上銬帶離。

紐約市警察局隨後發布聲明表示，警方在現場逮捕嫌疑人，但卻有多名員警受到人身攻擊與干擾，其中一名警官頭部還受到輕傷。警方指控克魯姆拒捕、襲擊警察以及妨礙公務，不過週三晚上在曼哈頓刑事法庭上克魯姆只因一項指控遭傳喚，隨後判為輕罪，無須保釋當場釋放。

警方表示，22歲的詹姆斯涉嫌犯下一起謀殺未遂，因此遭到通緝。週二警方逮捕他時，據稱他還持有槍枝及受管制物質。然而員警在執法是否過當已經引發爭議。有牧師出面批評該員警「厚顏無恥的將手無寸鐵的女子打倒在地」。但也有不少網友支持警方作法，認為民眾干擾員警執勤，又出手打員警，才會遭到壓制。