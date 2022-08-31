憂燃料外洩致起火 美陸軍停飛契努克直升機
美國陸軍（US Army）發言人今天表示，由於契努克式（Chinook）直升機存在發動機起火風險，軍方已下令現役約400架直升機即刻停飛檢修。
法新社和路透社報導，飛機製造商波音公司（Boeing）生產的契努克式重型運輸直升機，主要用於支持救災行動和醫療後送。這種雙旋翼直升機可承載重物且裝備精良，可應對戰鬥情況。
使用者除美軍外，還包含義大利、韓國和加拿大等國。德國今年稍早也宣布將添購60架契努克式直升機。
美國陸軍發言人史密斯（Cynthia O. Smith）說，軍方已確定少數H-47直升機出現燃料外洩問題，導致發動機起火，目前已採取行動進行檢修，以解決相關問題。
史密斯補充說，儘管沒有造成任何人員傷亡，但在檢修完成之前，軍方出於謹慎下令停飛。
「華爾街日報」率先披露相關消息，根據報導，軍方下令停飛的是部分搭載漢威聯合公司（HoneywellInternational Inc）製造的發動機的機型。
波音拒絕發表評論，漢威聯合公司也未立即回應置評請求。
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