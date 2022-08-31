美國司法部：川普佛州住處的保密文件可能遭藏匿與移走

美國聯邦司法部30日晚間提交法庭文件指出，作為「妨礙」聯邦調查局（FBI）偵查前總統川普可能不當處理保密資料行動的一環，美國政府文件可能從佛州海湖莊園一處儲藏室「被藏匿與移走」。

CNN報導，聯邦司法部稱現在已從海湖莊園找回超過320分保密文件，其中包括FBI於8月初搜索行動查扣的100多分，並指川普在最近關於海湖莊園搜索行動的法庭文件推出了「不完整與不準確的敘述」。檢察官寫道，「政府提供以下相關事實的詳盡敘述，其中許多係提供以糾正在原告文件陳述的不完整與不準確的敘述」。

據報導，聯邦司法部對FBI史無前例搜索前總統官邸所受批評提出強力的辯駁，明確闡述川普如何未能歸還數十分的保密文件，甚至是在委任律師證明他已提供所擁有的全部保密資料之後。法庭文件的最後一頁還附上照片，可見保密文件散落在川普辦公室的地板上，滿是如「SCI」的保密註記，藉此著重強調川普過去拿走的資料是多麼敏感。

報導指爭點在於川普是否遵守了5月發出的大陪審團傳票，即要求他交出海湖莊園的保密文件。檢方指出，川普律師團試圖遵守傳票，但在他們檢查儲藏室之前，部分文件可能被移走了。由於川普律師團後來告訴調查人員，他們搜索過儲藏區，所有保密文件都被找到了，因此時間線至關重要。

檢方寫到，「政府還收集了證據，顯示政府紀錄可能被藏匿及從儲藏室移走，而且可能採取了妨礙政府調查的行動。這包括證據顯示，先前在儲藏室的箱子在律師審查之前並未被送回」。