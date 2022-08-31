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本要喝果汁 療養院誤餵洗碗精害老婦身亡

聯合新聞網／ 綜合報導
93歲的葛楚德在安養中心誤喝洗碗精不幸離世。圖擷自《每日郵報》
93歲的葛楚德在安養中心誤喝洗碗精不幸離世。圖擷自《每日郵報》

美國一家安養中心日前傳出驚人失誤！該中心一名93歲老婦在照顧者協助下喝下洗碗精，結果不幸身亡。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，8月27日上午8時30分，美國加州舊金山灣區一處安養中心原本要準備果汁給住民飲用，沒想到卻讓老人家誤食洗碗精。有三人因此而被緊急送往醫院救治，其中93歲的葛楚德（Gertrude Elizabeth Murison Maxwell）在送醫後不治身亡。

葛楚德的女兒受訪時表示，媽媽患有嚴重癡呆症，無法自己進食，要有人將杯子放到嘴邊餵食才能喝飲料，所以應該是在工作人員協助下才喝下洗碗精。她提到，媽媽吃下的是鹼性的清潔劑，因此過世時口腔、喉嚨和食道都長滿水泡。

目前警方已經讓相關工作人員停職，當局也介入調查。涉案的安養中心除向家屬致悼並表示會全力配合警方調查。

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