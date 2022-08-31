誤將「洗碗精當成果汁」！ 美國養老院搞烏龍害死老婦

美國加州舊金山灣區聖馬刁（San Mateo）的「亞崔雅養老院」（Atria Park）驚傳員工誤將洗碗精當成果汁的事件，最終導致1人死亡、另有2人在醫院接受治療。

衛報報導，事件發生在27日上午，這3名誤食洗碗精的老人隨後立即被送往醫院、其中一人隨後身亡，當地警方、亞崔雅養老院方在29日的一份聲明中表達對家屬的哀悼之意，並表示「正在與國務院社會服務部合作進行調查」。

亞崔雅養老院的負責人也表示涉及此事的員工目前已被停職，但出於對相關人員的尊重，他們將不會發表任何評論，最終還在聲明中補充說「居民的安全和福祉始終是我們的首要任務」。

舊金山新聞媒體Kron-TV報導稱死者是93歲的麥斯威爾（Gertrude Elizabeth Murison Maxwell），他一共有8個孩子和20個孫子，其中女兒卡欽（Marcia Cutchin）受訪時透露母親患有老年癡呆症，且需要旁人協助才能生活，他表示「很多人都喜歡我媽媽」。

卡欽還指出，在院方人員誤將洗碗精當成果汁給自己的母親飲下後，他的嘴巴、喉嚨和食道開始出現嚴重的水泡，送醫後才被告知這起事情的起因，卡欽強調：「這間設施（亞崔雅養老院）的評價非常高、而且非常昂貴，你選擇他們就是為了確保對方能提供更高水平的照護」。