共和黨獲16億秘密捐獻 黑金安插部會人馬

16億美元入帳，美國史上最高額的單筆匿名捐獻！聯邦黨人協會聯合主席李奧領導的非營利組織Marble Freedom被踢爆收受了來源不明的16億元捐款，利用律師團體遊說支持最高法官人選，建立了保守派居多數的最高法院，影響法案判決。CNN指出，匿名捐款、空殼公司和政治團體在美國已形成黑金集團（dark money groups），政治獻金披露法立法進程往往被擋，美國的匿名獻金長期無法可管。

黑金集團操弄法律

《CNN》報導，從美國國稅局獲得的稅表顯示，非營利組織Marble Freedom Trust已收到16億美元股票形式的捐獻，並再分送給其他保守組織達2億多美元。聯邦黨人協會聯合主席李奧為該保守派組織的領導人，他曾為川普在最高法院經營人際網絡，該人際網由其他不透露捐款人的右翼非營利組織組成，也就是俗稱的「黑金集團」。

鉅額捐款使該Marble Freedom成為資金最充足的非營利組織之一，但令人困惑的是，該組織公眾曝光率為0，甚至連網站也沒有，卻收到比川普競選委員會選舉募款時兩倍多的捐獻。研究者稱，這是迄今對黑金集團最大的已知捐獻，這筆錢將讓右翼政治人物及他們的盟友重塑聯邦的司法機構，影響各州選舉、法律的制定與運作。

近年來美國左派與右派越來越多黑金組織，Marble Freedom的董事長李奧可說是保守派黑金界的龍頭之一，他領導保守律師團體提名最高法院法官人選。專家表示，16億的捐款無疑讓李奧的寶座更加穩固，令他成為重塑美國司法系統的幕後人物。

建立保守派法院

《衛報》報導，據媒體披露，收受16億美元捐獻的共和黨關係非營利組織運用其影響力，率先建立保守派多數的最高法院，終止墮胎法案、阻礙聯邦政府對氣候變遷的監管力道，並限制少數族裔投票權的立法發展。

如今，匿名捐款、空殼公司和政治團體形成了三合一的黑金集團，2020美國選舉當年，就有超過10億的黑錢四竄，資助媒體廣告和政治活動。如今2022大選更糟，美國兩黨的主要參議院與眾議院的政治團體都有匿名的黑金資助、介入。

儘管有議員打算推行披露法，但十多年來，涉及黑金提供的美國商會和科赫工業公司等團體，都透過遊說來阻止法案進程。近期甚至成功說服最高法院更動加利福尼亞的州法，不必再向稅務機關提供主要捐獻者的身份。

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