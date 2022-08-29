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看13部史蒂芬金驚悚片賺時薪1,700元？ 如何申請看過來

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國衛星電視公司Dish今秋又推出「恐怖大師」史蒂芬金電影馬拉松活動。圖為他今年8月2日赴華府法院作證的檔案照。美聯社
美國衛星電視公司Dish今秋又推出「恐怖大師」史蒂芬金電影馬拉松活動。圖為他今年8月2日赴華府法院作證的檔案照。美聯社

財經網站CNBC報導，美國衛星電視公司Dish今年秋季將第三次推出「恐怖大師」史蒂芬金（Stephen King）電影馬拉松活動，要找出驚悚片愛好者，觀賞由這位多產作家小說改編的13部恐怖電影。

出線的贏家必須戴上Fitbit手環，追蹤看片時的心跳。Dish將利用此一數據決定「最恐怖的」史蒂芬金電影和反派角色。

Dish代表告訴CNBC，參與者必須全程在黑暗環境下觀片，也將被要求寫下睡眠品質受到何種影響。

全程看完13部恐怖片將可獲得1,300美元（近台幣4萬元），以及價值350美元的禮物袋。Dish還將提供Fitbit和電影，以及一條毯子、爆米花和糖果。

這13部片全部放完大概是23小時，意味時薪是56美元（約台幣1,700元）。片單如下：《魔女嘉莉》（1976年或2013年版）、《克麗絲汀魅力》、《狂犬驚魂》、《勢如破竹》（1984年或2022年版）、《牠》、《牠：第二章》、《戰慄遊戲》、《迷霧驚魂》、《禁入墳場》、《午夜行屍》、《鬼店》。

Dish將在9月底選出優勝者，這人可以在10月無限觀賞Dish的所有電影。想參加選拔者可直接上Dish官網申請，填寫一份問卷，簡短說明自己為什麼應該入選。Dish目前已經收到數百份申請，但希望能在未來幾周能增加到成千上萬人。

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