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舉報川普暗藏密件的內應身分曝光！前白宮高層說是他

聯合報／ 編譯張佑生╱即時報導
川普的海湖莊園日前遭到FBI搜索。（美聯社）
川普的海湖莊園日前遭到FBI搜索。（美聯社）

美國司法部公布刪節版的FBI搜索川普海湖莊園聲請書，塗黑部分被認為是要保護證人，避免在莊園的「內應」身分曝光。

美國前總統布希（George W. Bush）的資深顧問和副幕僚長羅夫（Karl Rove）接受福斯新聞訪問時推測，「內應」可能是某位特勤局（Secret Service）成員。

71歲的羅夫解釋，特勤局人員身為執法者，就職時都宣誓過，有責任舉發犯罪行為。所以當川普和其律師宣稱並未擁有機密文件，但實際上擁有時，特勤局人員就有舉報的責任。

羅夫也表示，無法理解川普為何要持有自己明明沒有法定權力擁有的國家文件。匿名川普幕僚則辯稱，川普持有的可能不是文件正本，而是影印的副本。

川普 美國 司法

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