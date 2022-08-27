川普搜索令聲請書刪節版公開 揭露他把多少機密帶回家

美國佛州南區聯邦治安法官25日裁定必須公布聯邦調查局（FBI）申請搜索前總統川普住處的搜索令聲請書刪節版後，聯邦司法部隔日就發布了一分大量塗黑的文件，列明調派幹員突襲海湖莊園的理據，其中包括了精確統計存放於該處一年多的保密或秘密訊息規模。

每日郵報等媒體報導，司法部在該文件指出，今年早些時候收回的15個文件箱中，有14個收納了保密資訊，並附上新解封的細目，披露保存在海湖莊園地下儲藏室與其他設施內的高級秘密訊息數量。

據統計，在歸回給美國國家檔案館（National Archives）的文件箱內，川普總共持有184分保密文件（Classified information）、包含67分機密（Confidential）、92分祕密（Secret）、25分絕密（Top secret）跟手寫筆記。

該文件指出，FBI有著「相當理由（Probable cause）相信」，在川普佛州住處「能夠找到妨礙的證據」，還執行了擔心保密文件釋出可能危及「秘密人力資源」（Clandestine human sources）的搜索行動。

簽署聲請書的幹員寫道，「基於我的訓練與經驗，我知道歸類在這些等級的文件通常含有NDI（National Defense Information，國防訊息）」。他還表示，數分文件還包含了似乎是前美國總統（FPOTUS）的手寫筆記。

聲請書同時指出，川普在佛州的住處沒有一個安全的地方來保護這些文件，因此幹員要求鎖上曾經存在文件的地下室。

據報導，「初步分類」披露FBI幹員在最初15箱文件看到的情資註記，包括了HCS（HUMINT Control Systems，人類情資控制系統）、FISA（外國情報偵察法）、ORCON（原創者掌控）、NORORN（不允許落入外國政府持有的文件）跟SI（特殊情報）。