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Twitter資安主管爆料 隱瞞漏洞多年

台灣醒報／ 記者杜聿鎧╱台北報導
Zatko援引Twitter內部報告指出，「每 10 台設備中有 4 台不符合基本安全標準」，根本無法保證員工是否成為資安破口。（Photo on Pxhere）
Zatko援引Twitter內部報告指出，「每 10 台設備中有 4 台不符合基本安全標準」，根本無法保證員工是否成為資安破口。（Photo on Pxhere）

資安問題消極處理，還誤導監管機構！Twitter前資安主管Zatko爆料，該公司垃圾郵件帳號處理消極、數千台筆電擁有Twitter原始碼，易產生資安漏洞，且該公司涉嫌以不實資料欺騙聯邦監管機構和董事會，甚至安插印度政府的代理人入後台。但Twitter發言人Rebecca駁斥，資安水準與同業一致。

隱瞞資安漏洞

華盛頓郵報》報導，Twitter前安全負責人 Peiter Zatko爆料，該公司高階主管針對資安防駭、打擊發送垃圾郵件的假帳號的能力上，涉嫌以不實資料欺騙聯邦監管機構和董事會。許多領導人都使用Twitter快速傳播重要訊息，帳戶若被盜易引發恐慌。過去美聯社帳號被盜所發布的白宮爆炸假消息，就導致了道瓊股市暴跌140點。

其中最嚴重的是Twitter違反過去因駭客事件，與聯邦貿易委員會簽訂的「確保資安」的和解條約，Zatko曾警告同事，公司至少有半數的伺服器太落後，且數千台筆電擁有Twitter原始碼，接通一台就容易有大規模的洩漏問題，高階主管卻隱瞞了資安漏洞，在報告時提供董事會「樂觀的前景」，掩蓋這些顯而易見的問題。

駁斥符合同業水準

Zatko向美國證交委員會、法務部等投訴信寫到，數千名的員工擁有廣泛且不受嚴密控管的核心軟體訪問權限，導致了多年來容易被駭的問題，且Twitter宣稱會更妥善嚴密的監測垃圾郵件假帳號，也是騙人的。

對此，Twitter發言人Rebecca駁斥，說自2020年來，公司廣泛加強安全措施，符合同業水準，且權限規定嚴明，況且Twitter每天刪除超過100萬個垃圾郵件帳戶。

但Zatko 投訴寫到，印度政府已迫使Twitter將一名代理人納入公司，在該國發生激烈抗議時可以查詢用戶資訊，且稱知情人士也同意此說法。投訴中亦寫到，「Twitter誤導性地暗示自己採用主動、複雜的系統來阻止垃圾郵件和帳號」，可「現實卻是個不受監管的簡單程式，加上工作過度、人手不足的團隊。」一些在職的員工也同意此說法。

員工成資安破口

CNN》報導，Zatko是一位知名的「道德駭客」（挑戰威權、保障自由的駭客），曾擔任Google和美國國防部資安部門主管。Zatko援引Twitter內部報告指出，「每 10 台設備中有 4 台不符合基本安全標準」，根本無法保證員工是否成為資安破口。

Zatko說，在俄烏戰爭前，Twitter時任首席技術官Agrawal向他提議遵守俄羅斯對平台的審查規範，在當地設分部並刪除當局認為的「非法內容」，儘管最後不被採納，卻也表明Twitter一心追求市場利益的跡象。

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