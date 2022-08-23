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台灣跑路難度超高？殺警案凶嫌17小時逃逾400公里 網曝落網關鍵

美國警察路邊強力執法猛踹 嫌犯被打到「奄奄一息」畫面曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
美國21日時就發生3名警員將沒有反抗能力的嫌犯壓制在地上瘋狂踢擊的畫面，整部影片曝光後，涉案警員即遭停職。翻攝自twitter @Naomi Johnson
美國21日時就發生3名警員將沒有反抗能力的嫌犯壓制在地上瘋狂踢擊的畫面，整部影片曝光後，涉案警員即遭停職。翻攝自twitter @Naomi Johnson

台南警察遭殺害震驚全台，涉案逃亡的嫌犯林信吾案發一天後，於23日凌晨在新竹市區和欣客運車站下車時落網。此案也引起警察執法的相關討論，美國21日時就發生3名警員將沒有反抗能力的嫌犯壓制在地上瘋狂踢擊的畫面，整部影片曝光後，涉案警員即遭停職。

根據美國有線電視新聞網（CNN）及《阿肯色時報》（Arkansas Times）報導，阿肯色州克勞佛郡（Crawford County）有3名警員疑似逮補1名男子，警員分別將男子壓制在地並不斷用膝蓋等部位重擊該名男子，使他幾乎難以動彈，並幾乎沒有辦法掙扎。

整個過程被一名路人拍下，然而在拍攝過程中警員也相當敏銳察覺到有人正在拍攝，立刻將手指向拍攝者並大聲喝斥，試圖阻止拍攝，使得攝影者立刻驅車離去，不敢繼續拍攝。然而拍攝者後來還是將影片傳給朋友，並公開在社群媒體，使得整起事件曝光。

根據目擊者指出，該名被逮捕的男子本來坐在路邊，然而在警員錢去問話後，男子起身逃跑而被捕，接著就是影片裡呈現的「執法畫面」。該地警長也說明，當天該名涉案男子有對附近商店員工吐口水，還威脅要割他們的臉，而3名警員也為了自衛才採取這樣的執法方式。

該名遭警員重擊的男子因為傷勢相當嚴重，而送往醫院救治，目前已轉送監獄安置，目前依「非法入侵、恐嚇、拒捕與襲警」等罪名接受調查，而執法警員同樣也正停職接受相關調查。

警察 美國 監獄 殺警

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