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極端天候衝擊 河川乾涸 拖累經濟

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
不只是萊茵河，支撐全球經濟成長的其他河流也正持續乾涸。 歐新社
不只是萊茵河，支撐全球經濟成長的其他河流也正持續乾涸。 歐新社

極端天候致使河川水位在乾旱期間下探至歷史低點，已在美國、歐洲和中國大陸帶來嚴重後果，如工廠停擺、作物受損、貨船被迫減少載貨量、數百萬人恐面臨停電。應對這些問題的高昂成本，預期將持續衝擊全球基礎建設和各國經濟。

英國金融時報（FT）報導，美國西南部遭遇嚴重乾旱，科羅拉多河的水位已降至歷史低點，促使開墾局在16日下令，亞利桑那州和內華達州明年需把供水量分別減少21%和8%。

在中國大陸，水力發電短缺的情況惡化，迫使豐田汽車、鴻海等公司部分工廠暫停營運至少一周。四川省高度倚賴水力發電，但至關重要的長江，水位卻在8月觸及紀錄低點。這條大陸最重要水道的航運，也受影響。

歐洲異常炎熱和乾燥的天氣，使德國、瑞士和荷蘭的產業運輸要道萊茵河水位下降，貨船必須減少裝載量，導致運輸成本上揚、到貨時間延後。

乾旱造成的衝擊日益明顯，今年全球許多地方異常乾熱的時間更長，也讓河川水位不斷下探。數據還顯示，未來四個月水量增加的可能性不高。

美國國家海洋和大氣管理局數據顯示，今年上半年是歷來同期最熱。另據歐盟氣候監測機構哥白尼氣候變化服務，截至2021年的七年是史上最熱。

聯合國政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）報告指出，全球氣溫已比工業化前高出攝氏1.1度，即便各國立即達成淨零溫室氣體排放的目標，暖化仍將持續一段時間。

在北半球出現熱浪、野火、乾旱之際，連續的反聖嬰現象卻讓南半球出現洪災與異常寒冷的天氣，澳洲和南非受洪水侵襲，紐西蘭降下暴雨，迫使約1,200人撤離家園。

瑞士再保公司（Swiss Re）本月初報告指出，2022年上半年自然災害造成的保險損失，估為350億美元，比過去十年的平均水準高22%。

美國 瑞士

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