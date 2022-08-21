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嚇死人！轉彎車門突打開 寶寶拋出滾落地女車主急抱回

香港01／ 撰文／李納德
紅色私家車轉彎時車門打開，車上的寶寶滾出車外。（abc13新聞截圖）
紅色私家車轉彎時車門打開，車上的寶寶滾出車外。（abc13新聞截圖）

勁牙煙！美國休士頓有民眾的車cam拍到驚嚇一幕，他前方的紅色私家車在轉彎時竟然「跌出寶寶」，紅色車再駛前一段路才發現，而嬰兒墮地後在地上爬行，看來未受重傷，涉事女司機停車後急急腳跑去抱寶寶回車廂後座。當地警方指未收到相關報案，惟網民質疑寶寶家長一定無做好安全措施，直言兒童座椅、兒童安全鎖、戴上安全帶均可阻止事件，幸好時發時旁邊的行車線沒有車輛駛至才未釀成慘劇。

事發於周二（本月16日），有市民向傳媒機構ABC發送車cam片，稱當日下午2時半左右駛上休斯頓西南部希爾克羅夫特（Hilcroft）的高速公路其中一段街區時，前方的紅色私家車上的寶寶離奇滾落馬路，該市民馬上停車免生意外。女司機下車將寶寶抱回車上，幸好看上去寶寶沒大礙。

車cam片所見，紅色私家車轉彎時左後車門突然打開，有名寶寶從車廂跌出。紅色車駛前幾步後停下，這時寶寶在馬路上爬行，女司機下車慌張跑去抱起寶寶放回後座，場面極危險。不過，休斯頓警方表示，已了解過現場位置有沒有人撥出求助電話，但該區警方稱無人為此報案，當地傳媒至今仍未知女司機及寶寶身份。

該名女司機被網民鬧爆，直言寶寶這樣掉出來一定受傷，應送入醫院檢查頭部。家長級網民認為片段令人不安，司機應該要問責，她疑未將寶寶放到汽車安全椅上，只要有兒童座椅、兒童安全鎖、戴上安全帶明明可避免事件，很多措施可防止寶寶跌出去，「有果有車在她旁邊行駛，就可能悲劇告終」。有網民認為手抱的寶寶應該有家人在車上看顧好，「我兒子2歲時在高速公路打開車門，儘管他被綁在座位上」。

紅色私家車轉彎時車門打開，車上的寶寶滾出車外。（abc13新聞截圖）
紅色私家車轉彎時車門打開，車上的寶寶滾出車外。（abc13新聞截圖）

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文章授權轉載自《香港01》

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