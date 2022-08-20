潘斯受訪稱卸任未帶走機密資料 不急於評斷前老闆川普

美國前副總統潘斯19日表示，自己卸任時並未帶著任何機密資訊一起離開。

美聯社報導，潘斯在訪談被直接問及，卸任時是否保留過任何機密資訊，他對此表示，「沒有，就我所知沒有」。

報導指出，前副總統卸任沒帶走機密的新聞通常不會引發關注，但有鑑於聯邦調查局（FBI）偵查身為前總統的川普可能違反3項不同聯邦法律，並於8日派幹員持搜索令到佛州海湖莊園收繳了機密與最高機密資訊，潘斯此次披露的消息就引起了各界的注意。

美聯社指出，儘管聯邦政府從海湖莊園回收的物品清單中，包含了註明「最高機密」的資料，但潘斯仍不急於為此評斷自己的前老闆，「說真的，直到我們知道全部事實之前，我不想預判此事」。

不過，潘斯指川普住處被搜是聯邦司法部史無前例的行動，也認為此事值得前所未有的透明度，公眾有著知的權利，加蘭德部長必須站出來，說明支持此次對前總統個人住所執行搜索令的所有資訊，同時還提醒共和黨人，不要因此貶低每天為國服務的基層FBI幹員。