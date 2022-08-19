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候選人素質關係大 麥康諾稱共和黨可能不會贏回參議院

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國聯邦參議院共和黨領袖麥康諾，攝於6日。美聯社
美國聯邦參議院共和黨領袖麥康諾，攝於6日。美聯社

美國NBC新聞報導，聯邦參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）18日淡化該黨在期中選舉奪得參院控制權的期望，並將「候選人的素質」描述為一個重要因素。

麥康諾出席在肯塔基州佛羅倫斯（Florence, KY）舉行的北肯塔基商會（Northern Kentucky Chamber of Commerce）午餐會，被問到他對2022年選舉的預測時表示，「我認為，比起參議院，眾議院翻盤或許有著更大的可能性。參議院選舉就是不一樣，這是州級選舉，候選人的素質跟結果有很大的關係」。

麥康諾還表示，「我們目前有個50比50的參議院與50比50的國家，但我認為，這個秋季從各方面來看，我們可能會有個極為接近的參議院，不是我們這邊略微增加，就是他們那邊略為增加」。

據報導，即使歷史強烈偏向在野黨於期中選舉有所斬獲，但麥康諾長期以來一直擔心低於期望值的候選人可能正中民主黨人下懷。

綜合NBC新聞與國會山莊報的報導，無黨派的「庫克政治報告」（Cook Political Report）同一天將現任參議員不連任的賓州聯邦參議員選舉評級從「拉鋸」（Toss up）改為「偏民主黨」（Lean Democrat）。福斯新聞公布的亞利桑納州聯邦參議員選舉民調也顯示，民主黨籍現任聯邦參議員凱利（Mark Kelly）領先前總統川普支持的共和黨籍挑戰者馬斯特斯（Blake Masters）達8個百分點。

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