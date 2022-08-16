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川普家遭搜索 FBI警告恐引暴動

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
由於美國前總統川普涉及洩密，近日情報單位到他家搜索的事，讓FBI示警網路的暴力情緒逐漸提高。（Wikimedia Commons）
由於美國前總統川普涉及洩密，近日情報單位到他家搜索的事，讓FBI示警網路的暴力情緒逐漸提高。（Wikimedia Commons）

極右派團體恐因前總統川普家遭FBI搜索，上街採取暴力抗爭？美國聯邦調查局（FBI）與國土安全局15日都警告，在前總統川普的海湖莊園被FBI派員搜索、帶走機密文件後，社群媒體上對政府的暴力威脅程度逐漸上升。也由於川普曾牽涉國會暴動案，外界也擔心美國極右派對年底選舉的影響。

更注意仇恨言論

根據《英國廣播公司》報導，FBI與國土安全局15日向全美各地政府、地方法院發送備忘錄，該備忘錄指出，近來觀測美國社群軟體，發現暴力犯罪的風險正逐漸上升，應該與前總統川普涉及洩密案，FBI進到他家海湖莊園搜索，並帶走資料有關。另外，若有威脅特定目標者，法院應積極授權警方調查。

該備忘錄還舉例說，有全副武裝的民眾近日想要入侵FBI在辛辛那提的辦公室，但已經遭到警方擊斃。《每日郵報》提到，該民眾被擊斃前，就有在川普創辦的社群軟體「Truth Social」發表過想要殺掉聯邦探員的想法，希望藉此強化各政府機關因應仇恨訊息時的敏感度。

川普粉絲不散

前FBI探員倫戈受訪時坦言，雖然很多威脅訊息大多是說說而已，但對於探員在執勤時的想法也會有潛移默化的改變，至少會變得更加畏首畏尾。由於前總統川普涉及卸任時將機密資料偷帶回家，並有洩密的可能，因此在8日遭到FBI搜索，但共和黨質疑情報局無端搜索，必須要拿出確實的證據。

半島電視台》提到，由於川普仍面臨2021年1月6日涉嫌煽動國會暴動的聽證會流程，且他在聽證會上拒絕回答任何問題，加上他仍打算選2024年的總統，也讓外界擔心美國的極右派將再度被川普煽動，即使他是美國歷史上唯一被彈劾兩次的總統。

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川普 FBI 美國

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