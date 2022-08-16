聽新聞
test
0:00 / 0:00
川普控FBI「偷了」他的三本護照 司法部官員：已發還
美國前總統川普15日宣稱，聯邦調查局（FBI）幹員日前搜索他的佛州海湖莊園住處時「偷了」他的多本護照。不過，聯邦司法部一位官員向NBC新聞表示，已經把護照還給川普了。
據報導，川普在自己的社群媒體平台「Truth Social」發文表示，FBI幹員8日對海湖莊園執行搜索時，「偷了」他的3本護照以及其他東西，又稱其中一本已經過期，接著砲轟「這是以我國之前從未見過的程度攻擊政敵。第三世界！」
川普在Truth Social的貼文沒有提供更多詳情，也沒有說明FBI收走的旅行證件究竟是個人護照或公務護照（即美國總統上任時收到的外交護照）。不過，FBI同一天承認幹員曾拿走川普的護照。司法部官員也表示，川普的護照已經發還。
川普的代表並未立即回應置評請求，有報導指出，除非嫌犯已經被指控犯罪，且被認為有潛逃風險，否則執法部門通常不會沒收護照。雖然川普尚未被控犯下刑事罪名，但沒收護照通常會指向起訴正在進行中。
Umm… pic.twitter.com/ZDX1g8JWVK— Spiro Agnew’s Ghost (@SpiroAgnewGhost) 2022年8月15日
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言