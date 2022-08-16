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川普控FBI「偷了」他的三本護照 司法部官員：已發還

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國前總統川普，攝於10日。路透
美國前總統川普，攝於10日。路透

美國前總統川普15日宣稱，聯邦調查局（FBI）幹員日前搜索他的佛州海湖莊園住處時「偷了」他的多本護照。不過，聯邦司法部一位官員向NBC新聞表示，已經把護照還給川普了。

據報導，川普在自己的社群媒體平台「Truth Social」發文表示，FBI幹員8日對海湖莊園執行搜索時，「偷了」他的3本護照以及其他東西，又稱其中一本已經過期，接著砲轟「這是以我國之前從未見過的程度攻擊政敵。第三世界！」

川普在Truth Social的貼文沒有提供更多詳情，也沒有說明FBI收走的旅行證件究竟是個人護照或公務護照（即美國總統上任時收到的外交護照）。不過，FBI同一天承認幹員曾拿走川普的護照。司法部官員也表示，川普的護照已經發還。

川普的代表並未立即回應置評請求，有報導指出，除非嫌犯已經被指控犯罪，且被認為有潛逃風險，否則執法部門通常不會沒收護照。雖然川普尚未被控犯下刑事罪名，但沒收護照通常會指向起訴正在進行中。

護照 川普 FBI

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