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坎伯：美軍將穿越台海、美台將推進貿易談判
白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell）12日舉行電話簡報會，針對中國大陸對台灣的一系列施壓作為，美國會冷靜、負責任地應對，美軍將在近期穿越台海，美國也會強化和台灣的經貿關係，未來數日內就會公布一項充滿雄心的貿易談判路線圖。
坎伯表示，中國大陸從根本上違反和平穩定的目標，對台灣施加壓力，且還沒結束，直到今天還有數艘解放軍軍艦在台灣附近。
坎伯說，美國預期會持續數周甚至數月；「挑戰是長期的」，美國會耐心有效地應對，包含在國際法允許之處飛航和執行任務，持續履行在台灣關係法所做的承諾，支持台灣自我防衛，並維持美國自身能力，以抵制任何可能危及台灣安全、經濟和社會制度的行動。
坎伯說，美國將持續推進美台經貿關係，美國正在制定一個充滿雄心壯志的貿易談判路線圖，未來幾天內會公布。
此外，坎伯表示，美國會確保美軍在西太平洋的軍力存在、部署和演習，能應對中國挑釁和破壞穩定的行為，讓西太平洋更穩定。
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