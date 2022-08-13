聽新聞
test
0:00 / 0:00

坎伯：美軍將穿越台海、美台將推進貿易談判

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯。本報資料照片
白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯。本報資料照片

白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell）12日舉行電話簡報會，針對中國大陸對台灣的一系列施壓作為，美國會冷靜、負責任地應對，美軍將在近期穿越台海，美國也會強化和台灣的經貿關係，未來數日內就會公布一項充滿雄心的貿易談判路線圖。

坎伯表示，中國大陸從根本上違反和平穩定的目標，對台灣施加壓力，且還沒結束，直到今天還有數艘解放軍軍艦在台灣附近。

坎伯說，美國預期會持續數周甚至數月；「挑戰是長期的」，美國會耐心有效地應對，包含在國際法允許之處飛航和執行任務，持續履行在台灣關係法所做的承諾，支持台灣自我防衛，並維持美國自身能力，以抵制任何可能危及台灣安全、經濟和社會制度的行動。

坎伯說，美國將持續推進美台經貿關係，美國正在制定一個充滿雄心壯志的貿易談判路線圖，未來幾天內會公布。

此外，坎伯表示，美國會確保美軍在西太平洋的軍力存在、部署和演習，能應對中國挑釁和破壞穩定的行為，讓西太平洋更穩定。

美國 美軍

延伸閱讀

美國發現冰河時期人類腳印 揭北美最早原住民生活

美電動車減稅優惠 歐盟與南韓稱恐違反WTO規則

陸軍演提供美國收集情資機會 專家：北京可能沒在怕

美艦將來台海？ 陸專家曝雷根號航母穿航台灣海峽機率

相關新聞

FBI搜索海湖莊園 川普透過密錄器全程掌握

美國前總統川普佛州宅邸海湖莊園遭FBI搜索，依然餘波盪漾。川普私人律師Christina Bobb驚爆，由於屋內有監視攝...

坎伯：美軍將穿越台海、美台將推進貿易談判

白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell）12日舉行電話簡報會，針對中國大陸對台灣的一系列施壓作...

川普指華郵報導 FBI搜查核武文件是騙局

美國前總統川普今天表示，「華盛頓郵報」宣稱聯邦調查局（FBI）探員本週突襲搜查其佛羅里達州海湖莊園，是為了搜尋有關核子武...

FBI搜查海湖莊園 川普家地下室藏有核武機密文件？

美國司法部長加蘭德（Merrick Garland）周四（8月11日）罕見地對這一仍在調查之中的案件發言，稱自己親自批准了搜查行動，並已向法院申請將搜查令公之於眾...

馬兒累癱倒臥路中央 紐約市馬夫又鞭又打引眾怒

美國紐約市曼哈頓區驚傳虐待動物事件，8月10日傍晚交通尖峰時刻，一匹為觀光客提供馬車繞行服務的馬兒累癱倒在大馬路上，馬夫...

移民淪美國政治棋子 德州已將數千人送紐約施壓拜登

法新社報導，美國德州政府高層包下巴士將數以百計移民送抵紐約市，共和黨人爭相在美國移民政策上拿下政治分數，移民已然淪為政治...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。