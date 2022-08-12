FBI搜查海湖莊園 川普家地下室藏有核武機密文件？

美國司法部長加蘭德（Merrick Garland）周四（8月11日）罕見地對這一仍在調查之中的案件發言，稱自己親自批准了搜查行動，並已向法院申請將搜查令公之於眾。

FBI特工本周一（8月8日）搜查了川普位於弗羅里達棕櫚灘的海湖莊園（Mar-a-Lago）。經川普本人曝光之後，其支持者憤怒譴責此舉是出於政治目的。加蘭德表示，公眾對此事件賦予極大關注，因此應獲知更多信息。司法部和聯邦調查局迄今尚未公布搜查的理由。

據媒體報導，FBI意圖尋找川普2021年1月離任時從白宮帶走的涉密文件。按照美國法律，卸任總統必須將所有文件交予國家檔案館保存。

地下室裡的核武密件

《華盛頓郵報》援引匿名消息人士報導，聯邦調查局人員在海湖莊園尋找的還包括有關核武器的機密文件，但未進一步說明是有關美國還是其他國家的核武器。

調查人員從川普宅邸取走了12箱政府文件，其中是否包括有關核武器的文件，尚不得而知。早在今年二月，美國國家檔案和記錄管理局（US National Archives and Records Administration）就通知國會，從海湖莊園收回大約15箱文件，當中一部分是涉密資料。

今年6月初，司法部反諜報部門負責人布拉特（Jay Bratt）和多名FBI特工曾到訪海湖莊園，商談剩余的白宮文件的處置。布拉特稱，當時一部分文件箱被放在地下室，同衣物、高爾夫球鞋、躺椅和遮陽傘混在一起。川普本人只短暫現身，說「你們需要什麼，儘管告訴我們。」

川普：政治獵巫

「希望這只是大意疏忽，而不是蓄意為之」，前國家情報總監克拉珀（James Clapper）在接受CNN採訪時說，「比如為了跟普亭作什麼交易」，他警告這些敏感文件有落入錯誤人士手中的危險。

本周一，FBI特工在海湖莊園搜查了地下室、川普的辦公室和臥室，並打開了辦公室裡的一個小型保險箱。川普對此大肆抱怨，並稱特工們甚至在他妻子梅蘭妮亞的衣櫥裡「到處亂翻」。

川普指責這一行動是出於政治動機，稱民主黨人濫用司法手段，目的是阻止他參加2024年的總統競選。多名共和黨的領軍人物也做出了類似表述。在川普的支持者中，搜查行動也引起憤怒的抗議，多地右翼人士舉行集會示威活動，令當局擔心暴力風險升高。

本周四，一名男子在俄亥俄州的辛辛那提（Cincinnati）持槍衝擊一處FBI辦公樓，在與他的對話談判無果後，警方在之後的交火中擊斃了該男子。

（法新社、德新社、明鏡在線）

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