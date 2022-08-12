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影／美加州洛杉磯郡冒野火 直升機空拍直擊「火龍捲」
美國FOX Weather綜合報導，加州洛杉磯郡西北戈爾曼（Gorman, CA）的138號州道（California State Route 91）附近10日下午發生山林大火，迅速延燒超過100英畝，甚至產生了狀似「火龍捲」（Firenado）的現象。
根據報導，200多名消防隊員被派來撲滅叫做「山姆大火」（Sam Fire）的野火。從ABC分台《KABC》提供的直升機空拍畫面可見，漩渦般濃煙從火焰升起，形成了「火龍捲」。
山姆大火就在當天下午6時30分之前擴大到150英畝，截至最新消息更新，8成的火勢已獲得控制。洛杉磯郡消防局（Los Angeles County Fire Department）表示，沒有建築物受到大火的威脅，也沒有傷亡通報傳出，但目前尚不清楚當時引發山火的原因。
當野火高溫產生的上升氣流製造出一列升向天際的火焰時，就會產生名為「火龍捲」的火焰漩渦。這個現象通常高10至30公尺，內部風速約每小時32至96公里。寬度最小可能不到3公尺，最大的直徑則可橫跨達約152公尺。
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