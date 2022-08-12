低調陪同訪台 英小報揭裴洛西之子曾是陸企第二大股東

英國每日郵報線上版「DailyMail.com」11日揭露，美國聯邦眾議院議長裴洛西的小兒子、日前低調陪她一起訪台的小保羅．裴洛西（Paul Pelosi Jr.）曾是市值2200萬美元的中國大陸科技企業播思（Borqs Technologies）的第二大投資人。

DailyMail.com的報導指出，除了投資之外，小保羅也曾就職於播思的董事會或顧問角色。播思2021年6月向美國聯邦證交會（SEC）提交的文件顯示，小保羅獲得70萬股作為服務的報酬，讓他成為該公司的第五大股東。

隨著其他公司內部人士賣掉股票，仍持有40萬股的小保羅成為播思第二大股東，僅次於創始人、首席執行官兼總裁陳錫源（Pat Sek Yuen Chan），持股也比另一位創辦人要多。據報導，小保羅持有的40萬股當時價值數十萬美元，但股價此後就急遽下跌。

截至2022年3月，小保羅仍持有約14.7萬股、約0.7%的流通股。但播思2022年5月向SEC提報文件列出的前10大股東中，小保羅並未名列其中，顯示他在大股東的排行自去年起下滑。

DailyMail.com指出，因為裴洛西議長目前推動處理中國大陸政府在海外的侵略行為及陸企在美國的影響力，小保羅跟播思的關係可能將她置於一個尷尬的境地，也稱此事讓外界對他低調陪同母親的訪台有所質疑。

紐約郵報報導，議長辦公室的發言人表示，小保羅現在持有約4.3萬股，同時也重申依照數十年來的政策，在納稅人無需支付費用的情況下，配偶與成年子女獲准跟著代表性目的的國會代表團出行。