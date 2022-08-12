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拜登政府「貝萊德幫」勢力增強 又有成員將加入財政部

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
貝萊德在拜登政府內部的影響力愈來愈大。路透
貝萊德在拜登政府內部的影響力愈來愈大。路透

最近兩任美國政府的財經班底都仰賴華爾街，前總統川普有「高盛幫」，現任總統拜登則是「貝萊德幫」，最近貝萊德又有一名高層主管即將加入拜登政府，進一步強化這家華爾街巨頭與華府權力之間的密切關係。

彭博資訊報導，貝萊德董事總經理、身兼永續投資和多重產策略研究部門主管范諾崔蘭德（Eric Van Nostrand）即將離職，於15日加入美國財政部。知情人士透露，他將擔任俄烏相關經濟問題的高級顧問，向負責經濟政策的財政部助卿哈里斯（Ben Harris）匯報。范諾崔蘭德和貝萊德的代表都拒絕置評。

范諾崔蘭德在貝萊德領導一個專注於開發永續投資策略的全球團隊，也負責協調跨資產投資平台之間的研究和投資組合策略，包括全球經濟、資產配置和建立投資組合。

隨著拜登政府裡的貝萊德舊將不斷增加，貝萊德在華府的影響力也持續增強，也意味著芬克領導的這家投資巨擘已被視為華爾街通往華府權力中心的關鍵通道之一，取代了前朝政府的高盛地位。

華爾街的影響力日增，也招致左右兩派政治力量的批評，而貝萊德的許多作為原就常成為被攻擊的箭靶，包括把投資政策與氣候掛鉤、在中國大陸經商以及身為多數大型上市公司大股東等。

拜登在2020年11月贏得總統大選後不久，就任命兩位貝萊德高管擔任經濟團隊的高級職務：曾任貝萊德永續部門主管狄斯（Brian Deese）出任國家經濟委員會主任，亞德耶莫（Adewale Adeyemo）則擔任財政部副部長。

貝萊德前首席投資策略師派爾（Mike Pyle）也加入拜登政府，成為副總統賀錦麗的首席經濟顧問，現已是對俄制裁的關鍵人物。范諾崔蘭德、狄斯、亞德耶莫以及派爾都曾在歐巴馬政府任職，之後進入貝萊德，再回到華府。

貝萊德近幾年招攬了巴馬政府的十幾位歐成員，包括國家安全顧問，氣候政策高級顧問，歐巴馬任命的聯準會（Fed）副主席，以及白宮、財政部和Fed的多位經濟學家。

拜登 歐巴馬

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