美國參院通過「通膨削減法案」 具體內容一次掌握

美國聯邦參議院7日表決通過民主黨提議、具有里程碑意義的「通膨削減法案」，將聚焦稅收、氣候及健康照護等議題，這項表決並為眾議院後續表決和總統拜登簽署該法案鋪好路。

經過一年多走走停停的磋商後，民主黨終於在7日表決通過這項縮小版的「通膨削減法案」，將投資能源計畫、降低藥價、削減聯邦赤字，並由新一輪的公司稅籌措財源。這項法案的預算規模，遠低於拜登上任時首度提出重塑美國經濟所需的4兆美元，但該法案使民主黨有機會在11月期中選舉前向選民展現抗通膨的決心。

彭博資訊以下整理法案內容：

最低公司稅率

政府將對美國企業實施15%最低公司稅率，對象為過去常符合一系列信用和減免資格，得以繳很少稅或免繳稅的企業。這項措施也稱為帳面稅（book tax），因為適用於企業的帳面或財務報表上的獲利，而非以傳統上用於稅收的所得統計來計算。

私募股權業者在參院表決時取得最終勝利，這是幾位民主黨和共和黨籍議員努力取得的成果，意味投資公司擁有的少數企業不得不支付公司稅。這項法案並未提到一般的21%公司稅率，這是美國前總統川普2017年提出的稅務規定的關鍵之一。

對企業實施庫藏股課稅1%

這項法規將對企業實施庫藏股的行動課徵1%特別税（excise tax），預計2023年初生效。這可能迫使部分公司明年選擇發放股利，而非花錢買回庫藏股，但企業也可能趕在法規上路前推動一系列庫藏股計畫。

為購買二手電動車提供抵減稅額

這項法規將為中低收戶家庭購二手電動車提供4,000美元的抵減稅額，若購買全新的電動車，將提供最多7,500美元抵減稅額。這對特斯拉、福特及通用汽車等生產電動車的車廠是一大福音。

再生能源獎勵措施

這套法案整體規劃3,690億美元投入氣候和乾淨能源計畫，其中將編列600億美元獎勵措施，把乾淨能源製造引進美國，將提供生產抵減稅額，以加快美國製造太陽能版、風力渦輪發電機、電池以及關鍵礦物加工。新法規也會對這類投資提供抵減稅額，例如興建可生產電動車、風力發電機或其他產品的乾淨技術製造廠。

消費者能源補貼

新法規將提供抵減稅額給家中增設再生能源項目的消費者，包括高效率熱泵、屋頂太陽能發電系統、電動暖通空調系統（HVAC）以及熱水器。該計畫還會提供90億美元能源退稅給低收入消費者，使他們的家庭更加節能，並提供10億美元補助，供民眾用在價格實惠的住宅能源升級。