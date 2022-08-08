美國共和黨保守派向自由派「宣戰」

（德國之聲中文網）達拉斯郊區的酒店外，陰涼處氣溫也超過了40攝氏度。而空調大開的酒店會議廳裡卻冷颼颼的，薩拉‧佩林這樣的政治明星正在保守派政治行動會議（CPAC）上，拿氣候變化開玩笑。

保守派政治行動會議已有近50年歷史，它既像家庭聚會，又像政治家的一場秀。其中一個大廳裡有紀念品出售，既有免費或者便宜的帽子、襯衫和水杯，也有價格在300美金以上，鑲著水鑽的手槍形狀手提包或印著特朗普簽名的手包。

到處都是藍、紅、白三色。女人們穿著美國國旗顏色的連衣裙或褲裝，男子戴著愛國領帶和帽子，腳蹬藍紅白三色靴。

特朗普的名字無處不在

離中期選舉三個月之際，在這裡，比國旗的顏色出現更多的只有唐納德‧特朗普這個名字。保守派政治行動會議結束時的一項民意調查顯示，甚至有69%的右翼黨員希望他成為下一屆總統候選人。屆時，特朗普肯定會成為2024年保守派候選人的王牌。

一年前，情況還大不相同。那是在調查1月6日衝擊國會大廈事件之前。特朗普直接參與其中的證據甚至沒有讓保守黨中的保守派感到吃驚。根據最近的民意調查，大約56%的黨員仍將特朗普視為他們的領跑人，

新老議題

乍一看，不僅特朗普處於主導地位，其它議題也和過去一樣，比如稅法和擁有槍支的權利。邁克爾‧曼努埃爾（Michael Manuel）代表小企業的利益，他說：「我們是經濟的脊梁，目前的情況正在讓我們受苦。」

來自德克薩斯州的唐娜‧卡特（Donna Carter）說，她想自主創業：「在烏瓦爾德的校園槍擊案後，我想創辦一個非營利組織，為農村地區的防彈盾牌提供資金。」

而「美國媽媽」和類似團體的展台上則擺放著反對墮胎權的宣傳冊。

反對LGBT權益也是一大主題。這是一個共和黨可以得分的領域，在弗吉尼亞州的州長選舉中得到了證明。格倫‧楊金（Glenn Youngkin ）巧妙地利用家長權利問題來反對學校發的教育材料，從而最終贏得選舉。

除此之外，本屆保守派政治行動會議有兩個議題是新的：國際右翼的聯繫和團結，以及不加掩飾的戰爭言論。

匈牙利總理歐爾班在會議開始時發言也很適合這一氣氛。幾天前，他與特朗普見了面，握了手。特朗普稱他為朋友，說他比誰都更了解世界。當歐爾班談到非法移民時，人們一次次報以掌聲。當他說家庭應該由父母親組成時，人們還起立鼓掌。

歐爾班說，西方正在與自己開戰，所有的全球主義支持者都應該下地獄，人們必須展開鬥爭，奪回布魯塞爾和華盛頓的權力。政治明星特德‧克魯茲（Ted Cruz）和馬喬里‧格林也在會議上發表了類似的聲明。人們不再試圖以理服人，而是談戰鬥、戰爭和勝利。

特朗普沒有宣布參選

然後，他就來了：唐納德‧特朗普。酒店大堂內外據說有幾千人為他歡呼。那些希望他在這裡宣布再次參選的人有些失望。他只是說「可能要再做一次」。儘管如此，粉絲們仍然為他歡呼，當他聲稱勝利被別人偷走時，當他侮辱現任總統時，當他高呼「你們永遠不要停止戰鬥，我也不會」時。儘管他壓低聲音，侵略性卻始終存在。

這次會議非常清楚地表明，保守黨右翼對尋求政治妥協不再有任何興趣。敵人已經被認定，那就是自由主義的美國，包括個人自決及公平參與的所有權利。

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