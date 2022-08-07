印第安納州簽署禁墮胎法 全美首例

美國共和黨將實現全美墮胎禁令？美國印第安納州成為繼美國高等法院推翻「羅訴韋德案」以來，第一個近乎全面禁止墮胎的州，該州州長霍爾庫姆表示，新墮胎法是州議會做過的最具挑戰性的事。不過，共和黨也出現內部分歧，儘管共和黨普遍支持新墮胎法，仍有部分議員持反對意見，認為該法象徵民主的倒退。

首例通過新墮胎法案

根據《美聯社》，自美國最高法院推翻羅訴韋德案以來，美國印第安納州共和黨州長霍爾庫姆在8月5日簽署一項幾乎完全禁止墮胎的法案，該州眾議院以28票對19票通過新法案，成為美國第一個批准墮胎限制的州。

州長埃里克•霍爾科姆在聲明中表示，他為簽訂這則新法感到相當滿意，認為通過墮胎禁令法是印第安納州議會做過的最具挑戰性的事情之一。共和黨參議院主席羅德里克•布雷在議會投票後告訴記者，該墮胎限制法案是一個巨大的機會，共和黨將在此基礎上繼續前進。

新法將於9月15日生效，該法案規定，唯有在強姦、亂倫、胎兒異常以及嚴重損傷母體等情況下，妊辰期十週內的婦女才可墮胎。此外，只有墮胎醫院才能進行墮胎手術，一般診所將失去執行墮胎手術的資格，並且進行非法墮胎或未提交相關所需報告的醫生，會失去其醫療執照。

黨內分歧、反對聲浪不斷

儘管共和黨普遍爭取全面禁止墮胎，但該黨內部仍有分歧，有8名共和黨人以及 11 名民主黨對該法案投下反對票，雖然每位議員反對的理由不一，但他們一致對於該法案及其對國家的影響感到遺憾，相當憂慮低收入婦女及醫療保健系統會受到重大的負面影響。

根據《華盛頓郵報》印第安納州參議員珍•布魯在推特上表示，這項立法是美國民主的倒退，她認為女性應有權利向醫生諮詢墮胎與否，而非將墮胎權利賦予給州議員。身為男性的共和黨議員邁克•波哈克哽咽地談及照顧唐氏症女兒的心酸，他認為該法案沒有提供身心障礙婦女足夠的保護。

共和黨眾議員安•韋爾米利昂公開譴責那些稱墮胎婦女為「殺人犯」的同黨同胞，她認為主的應許不是嚴厲批判，而是「恩典」與「慈愛」。

「羅訴韋德案」保障美國墮胎權，然而自從該法案被美國最高法院推翻後，保守派人士極力實現禁止墮胎的願景，目前其他保守派的立法者表示，他們將考慮更多墮胎限制。

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