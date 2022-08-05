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布林肯：美國反對任何片面改變現狀作為 尤其是動武

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國國務卿布林肯。法新社
美國國務卿布林肯。法新社

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）4日在柬埔寨金邊談到台灣局勢，他說，美國對於台灣海峽的和平穩定有著持久利益，美國反對任何片面改變現狀的作為，尤其是動武。

布林肯表示，美國依然恪守基於台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證的「一個中國」政策。

「我要強調，美國立場沒有任何改變。」布林肯說，非常希望北京不要製造危機，或伺機增加侵略軍事行動，美國與世界各國都認為情勢升級無助任何一方，且可能發生不符合任何人（包含中方）利益、意想不到的後果。

布林肯表示，在這段時間以來，美國政府各層級官員持續與中方對口溝通，傳達「維持兩岸穩定符合所有區域國家的利益」的訊息。

此外，聯邦參議院外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）和共和黨首席議員芮胥（James Risch）透過聯合聲明表示，鎖台軍演對民航旅客帶來立即風險，中國大陸在台灣周遭的實彈演習危險又挑釁，是北京不斷霸凌壓迫台北，顛覆兩岸穩定的又一行動。

聲明表示，美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi，前譯波洛西）訪問台灣並沒有給這些行動提供任何正當性；北京不應抱持任何錯誤幻想，認為這些軍事演習會削弱美國或其他國家的決心，弱化美國與台灣人民站在一起的承諾，以及弱化台灣決定自己未來的權利；這恰恰相反。

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