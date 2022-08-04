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美參院外委會延後審查台灣政策法 彭博：白宮踩煞車
美國聯邦參議院外交委員會延後審查由委員會主席梅南德茲領銜提案的「台灣政策法案」，彭博資訊報導，白宮正遊說民主黨參議員出手踩煞車，避免影響對台政策。
梅南德茲（Bob Menendez）與共和黨籍參議員葛理漢（Lindsey Graham）4月訪問台灣，回到華府後提出台灣政策法，內容包括提供台灣軍援資金、制裁升高敵對情勢的中國大陸官員、賦予台灣「主要的非北約盟友」地位、要求美國國務院協調更改我國駐美代表處名稱等；梅南德茲形容這是「台灣關係法」1979年生效以來，美國對台政策最全面的修訂。
彭博資訊引述知情人士說法報導，拜登政府憂心這部法案將「適得其反」，與數十年來的「戰略模糊」政策相抵觸，白宮正在遊說民主黨參議員對台灣政策法踩煞車。
民主黨籍參議員墨菲（Chris Murphy）告訴彭博資訊，這部法案將拉近美台距離，他不確定現在是不是揚棄40多年來政策的好時機，他與白宮高度關切此事；墨菲說，法案延後到9月審查，且可能重新修改。
葛理漢對彭博資訊批評拜登政府對中軟弱，他說，若把這部訪案送入參議院院會，它將獲得壓倒性支持。
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