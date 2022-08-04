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台海風波日緊 美國會延後審查「台灣政策法」

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國聯邦參議院外交委員會主席梅南德茲。
美國聯邦參議院外交委員會主席梅南德茲。

美國聯邦參議院外交委員會原定3日下午審查由委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）領銜提案的「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act of 2022），不過由於參院院會共識優先處理批准芬蘭和瑞典加入北約的提案，因此委員會審查會將延後到下次處理台灣政策法，預計會是9月。

這已是台灣政策法第二度延後審查，上月19日首次審查時，因共和黨議員要求更多時間來研究法案內容，梅南德茲宣布延期至3日；據了解，共和黨正在研擬對案。

負責外委會事務的梅南德茲通訊主任巴瓊（Juan Pachón）3日表示，院會正在辯論及表決芬蘭和瑞典加入北約的議案，因此外委會無法開會審理台灣政策法，希望在8月休會結束後，國會復會的首個審查會，外交委員會就能表決台灣政策法。

解放軍正在台海周邊軍演，造成局勢緊張，外委會說明雖未提及台海局勢，此時的動作仍引發外界關注。

梅南德茲同日在紐約時報投書，細數中國大陸對台灣的威脅舉措。

他說，北京針對聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣的威脅舉動是可以預期的，這表明了中國大陸國家主席習近平的好戰；但美國要言明立場，亦即以訪問為由，只是中國大陸為準備多時發動進一步侵略的藉口。

梅南德茲表示，波洛西是對的，不能讓中國大陸來決定誰可以、誰不能訪問台灣；北京的氣勢洶洶堅定台北、華府和區域夥伴的決心，要對抗中國大陸的侵略有很多策略，美國國會也有清楚的兩黨共識，以提供台灣人民迫切需要的支持。

梅南德茲說，這是他提案的初衷，若通過立法，將在未來4年內提供台灣近45億美元的安全援助資金，賦予台灣「主要的非北約盟友」地位，強化美台的軍事與安全聯繫。

梅南德茲表示，北京可能會將任何侵略行動歸咎於美國，事實是，「是中國而非美國一直在逐步尋求改變台灣現狀。」美國與合作夥伴必須清楚，在中國大陸為侵略台灣做好準備之前，要把握機會重振美國的外交戰略，與台北合作推動軍隊現代化並維持嚇阻能力，打擊北京的政治影響力和假訊息作戰，並深化美台人民友誼。

梅南德茲說，中國大陸在軍事、經濟、外交和價值觀方方面面挑戰美國，美國正在制定新的願景以在未來數十年保衛台灣，確保戰略方向正確，嚇阻並阻止北京的問題行為，鼓勵習近平作出和俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）做出不同選擇，是至關重要的。

美國 北京

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