拜登影片使用Deepfake？ BBC：錯誤指控

此人非彼人？假訊息一波未平，一波又起！根據BBC在29日的報導，民主黨27日發布一則拜登談論美國國會大廈暴動的影片，該影片陷入Deepfake換臉技術疑雲，右翼者質疑影片非拜登本人。各種謠言與陰謀論在網路流傳，不當的指控與偏誤挑起社會對立，使美國社會持續面臨假訊息的考驗。目前白宮尚未針對該影片做回應。

錯誤指控

根據《BBC》29日報導，民主黨27日官方推特發布一則拜登談論2021年1月6日國會遇襲抗議者的影片，然而，這則影片卻遭社群軟體的右翼陰謀論者的指控使用Deepfake換臉技術，目前懷疑該影片正確性的相關貼文己經被分享了數千次，分享者中包括Newsmax以及One America News等美國右翼電視頻道。

陰謀論者認為，拜登這部影片為Deepfake技術製作，他們宣稱拜登不僅沒有在影片中眨眼，他的外表也和另一部同天發布的影片長得不一樣。一則網路上瘋傳四萬次的貼文宣稱，一個正常人每分鐘眨眼 15到20次，相較之下，影片當中，拜登的眼睛顯得相當不自然，該則貼文成為陰謀論者散播不當指控的依據。

偏誤挑起對立

但指控者的論點並不成立，拜登在兩部影片中的外貌差異顯然是拍攝的燈光所造成的，並且，由於該部影片經過剪輯處理，所以沒有在影片中眨眼也十分合理。

政治人物陷入Deepfake技術疑雲已司空見慣，拜登甚至還被懷疑過以「替身」在公共場合亮相，但他並非首次遭指控使用Deepfake技術的總統。

根據《華盛頓郵報》報導，美國前總統川普去年一則談論新冠疫情解方的影片，也遭陰謀論者指控使用換臉技術，儘管當時白宮發言人賈德迪爾表示，該影片是在白宮南草坪拍攝的，並無使用綠色屏幕作為影片背景，但陰謀論者的懷疑仍沒因此消散。

根據《BBC》報導，美國極端右翼陰謀論者不但懷疑拜登的官方影片「造假」，甚至認為他是意圖控制世界的邪惡精英旗下的「傀儡總統」。然而，這些陰謀論完全是錯誤的，技術道德應用的人權組織總監Sam Gregory指出「陰謀論者的認知偏誤」，表示他們只願意相信自己所相信的，為反駁而反駁，實際上一點也不了解Deepfake技術。







圖說：川普在執政時，也曾陷入Deepfake風波。(網路截圖)

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