拜習通話2小時！紐時：雙方未就任何長期存在歧見上有具體進展

美國總統拜登（Joe Biden）於美東時間28日上午8時33分與中國大陸國家主席習近平展開第5次對話，通話時間約2小時17分，過程中兩人就台灣議題進行討論，但雙方均未就「這一長期存在的歧見」有具體進展。

紐時報導，在兩人4個月以來的首次直接對話中，習近平嚴厲警告美國不要干預與台灣的衝突，而拜登則試圖保證其政府並未試圖破壞雙方目前局勢，更進一步稱「他們中的任何一方都不應該」。白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）向記者表示「拜登總統強調美國的政策並未改變，美國強烈反對任何改變現狀或破壞台海和平與穩定的人」。

中國外交部則稱這是一次「富有成效的對話」，但在沒有直接提及近期激怒北京當局有關眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）可能訪問台灣的情況下，習近平告訴拜登「中國堅決反對外部勢力干涉台灣地位，中國絕不會給任何形式的台獨勢力留下任何空間」，外交部聲明更補充說中國的立場即「台灣屬於北京政府，希望美方能看清這點」。

美國將這次通話描述為「坦率且具有實質性的」， 但雙方都並未稱此次談話為「有建設性的」，這也是中國外交部過去在電話會議後的聲明中時常使用的術語。此外，美國官員表示2位總統還討論前總統川普（Donald Trump）對中國徵收的關稅，拜登正考慮取消這些關稅，但仍未在通話會議期間達成任何協議。

中國似乎也對28日國會通過的工業法案很敏感，該法案旨在提振美國半導體產業並減少對中國和其他外國製造商的依賴，中國的聲明指出「無視基本法律而試圖脫鉤或切斷供應鏈無助於提振美國經濟，它只會讓世界經濟更加脆弱」。