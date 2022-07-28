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瞻仰遺容卻發現並非親人！殯儀館搞烏龍遭求償5000萬美元

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
美國紐澤西州博根郡一個韓裔家庭表示當他們為家中長輩舉行葬禮時，意外發現的棺材裡放錯屍體，一氣之下於25日將葬儀業者告上法庭（示意圖、非當事人）。法新社
美國紐澤西州博根郡一個韓裔家庭表示當他們為家中長輩舉行葬禮時，意外發現的棺材裡放錯屍體，一氣之下於25日將葬儀業者告上法庭（示意圖、非當事人）。法新社

美國紐澤西州博根郡（Bergen County）一個韓裔家庭表示當他們為家中長輩舉行葬禮時，意外發現的棺材裡放錯屍體，一氣之下於25日將葬儀業者告上法庭。

CNN報導，金柯米（Kummi Kim）一家正式起訴新澤西中央葬儀社（Central Funeral Home of New Jersey）、布萊利葬殯儀館（Blackley Funeral Home）、殯葬服務公司以及其員工，金家人在訴訟中表示他們的母親金慶子（Kyung Ja Kim）去年11月過世時，他們聯繫了上述2家殯儀館並安排葬禮。

金慶子的遺體於11月10日被運走，原定於11月13日在紐澤西州列奧尼亞（Leonia）的一座教堂舉行葬禮，想不到當天上午金柯米瞻仰母親遺容時發現異常，隨後告訴殯儀人員「棺材中的屍體似乎不是她的母親」，當下該人員以「遺體經過處理後會顯得不一樣」為由回應，但金柯米合理地認為「改變的外觀是由於防腐過程、太平間化妝、假髮或某種類似肉毒桿菌的填充物造成」。

一直到數小時後，同一名員工確認棺材裡的人並非金慶子才通知金柯米一家，該員工聯繫埋葬地點的墓地並要求對方「把棺材抬出來」，訴訟中提到「這一切都出乎原告意料，且完全沒有任何討論和解釋」。新澤西中央葬儀社事後雖然向金家人退還約9000美元的葬禮費用，但對方以失去安葬權、館方疏忽造成情緒困擾和違反合約為由要求賠償5000萬美元。

在26日的記者會上，金家的律師馬吉亞諾（Michael J. Maggiano）談到這筆求償款項，強調「有人可能會問為何要求償5000萬美元？那是一大筆錢！但我們只有一次與所愛的人說再見的機會」。金柯米也表示自己對母親最後的回憶「非常痛苦和不安」，而母親的身體遭受「故意和疏忽造成的嚴重情緒困擾」。

棺材 葬禮

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