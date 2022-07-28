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瞻仰遺容卻發現並非親人！殯儀館搞烏龍遭求償5000萬美元
美國紐澤西州博根郡（Bergen County）一個韓裔家庭表示當他們為家中長輩舉行葬禮時，意外發現的棺材裡放錯屍體，一氣之下於25日將葬儀業者告上法庭。
CNN報導，金柯米（Kummi Kim）一家正式起訴新澤西中央葬儀社（Central Funeral Home of New Jersey）、布萊利葬殯儀館（Blackley Funeral Home）、殯葬服務公司以及其員工，金家人在訴訟中表示他們的母親金慶子（Kyung Ja Kim）去年11月過世時，他們聯繫了上述2家殯儀館並安排葬禮。
金慶子的遺體於11月10日被運走，原定於11月13日在紐澤西州列奧尼亞（Leonia）的一座教堂舉行葬禮，想不到當天上午金柯米瞻仰母親遺容時發現異常，隨後告訴殯儀人員「棺材中的屍體似乎不是她的母親」，當下該人員以「遺體經過處理後會顯得不一樣」為由回應，但金柯米合理地認為「改變的外觀是由於防腐過程、太平間化妝、假髮或某種類似肉毒桿菌的填充物造成」。
一直到數小時後，同一名員工確認棺材裡的人並非金慶子才通知金柯米一家，該員工聯繫埋葬地點的墓地並要求對方「把棺材抬出來」，訴訟中提到「這一切都出乎原告意料，且完全沒有任何討論和解釋」。新澤西中央葬儀社事後雖然向金家人退還約9000美元的葬禮費用，但對方以失去安葬權、館方疏忽造成情緒困擾和違反合約為由要求賠償5000萬美元。
在26日的記者會上，金家的律師馬吉亞諾（Michael J. Maggiano）談到這筆求償款項，強調「有人可能會問為何要求償5000萬美元？那是一大筆錢！但我們只有一次與所愛的人說再見的機會」。金柯米也表示自己對母親最後的回憶「非常痛苦和不安」，而母親的身體遭受「故意和疏忽造成的嚴重情緒困擾」。
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