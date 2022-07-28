拉斯維加斯最大人造湖水蒸發「陸續冒出不明遺體」疑遭犯罪組織敲頭謀殺

因「賭城」聞名的美國拉斯維加斯，近來境內的一座人工湖「米德湖」，因為湖水乾涸而露出底部。結果在湖底裡，卻意外出現多具不明遺體，令人毛骨聳然。

根據日本媒體「AFPBB News」報導，米德湖是美國最大的人造湖和蓄水池，由於水位下降的關係，5月發現了一具男性的白骨遺體。經過調查，研判這位男性應該是在1970至1980年時，因為頭部遭到重擊被殺害，再被裝進桶子內扔進湖裡。兇手則可能是當時活躍的犯罪組織。

就在這位男性遺體出土幾天後，米德湖國立公園當局又再找到了另一具遺體。而到了本月25日下午，當局又接獲民眾通報，表示在一處湖灘附近發現屍體。也是自五月以來，米德湖境內出現的第三具遺體，至於死者身份為何還有待釐清。

近來受到歷史性乾旱的影響，美國西部許多蓄水池及湖水，水位都創下了歷史新低。因「胡佛水壩（Hoover Dam）」而產生的米德湖，最近的水位也處在1930年以來的低點，顯示將可能出現嚴重的缺水危機。