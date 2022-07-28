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美參院通過晶片法案 挹注520億美元鼓勵本土製造

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導

美國聯邦參議院27日以64票贊成、33票反對通過晶片法案，為本土半導體製造業提供520億美元的補貼；美國總統拜登透過聲明表示，這項技術對美國經濟和國家安全至關重要。

拜登透過聲明表示，美國人擔憂經濟狀況和生活成本，晶片法案就是答案，這將會加速半導體在美國製造，從汽車到洗碗機全面降低物價，在國內創造高薪工作；這意味著美國供應鏈更加彈性，不用再依賴外國提供關鍵技術，他公開感謝兩黨參議員的努力工作。

參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）說，這部法案將可創造高薪工作，緩和供應鏈壓力，降低成本，並保護美國的國安利益。

晶片法案提供520億美元的補貼及約240億美元的投資稅收減免，鼓勵美國企業投資半導體製造；此外，美國將在5年內挹注超過1700億美元，推動科技研發，以利於和中國大陸競爭，路透報導，國會需要通過相應預算案來撥款。

拜登25日舉行視訊會議時表示，這部法案對國家經濟競爭力與國家安全的重要性，「台灣製造9成的先進晶片，我們沒有；中國正在超越我們，也在製造先進晶片。」

共和黨籍參議員柯寧（John Cornyn）說，對中國大陸國家主席習近平和中國共產黨來說，今天是糟糕的一天，美國這個沉睡的巨人終於意識到中華人民共和國帶來的挑戰。

中國大陸駐美大使館表示，中方堅決反對這部法案的冷戰與零和賽局思維，這與中美人民希望強化交流與合作的期望背道而馳。

全球製造商協會主席兼執行長帝蒙斯（Jay Timmons）透過聲明表示，晶片法案將可有效促進製造業競爭力，各行各業的製造商都仰賴晶片，新法將有助強化美國供應鏈，業界與立法部門合作超過一年，敦促眾院盡速通過交拜登簽署成案。

當參議院通過晶片法案後，還須送交眾議院表決，確認兩院版本一致，才能送到拜登桌上簽署成案；民主黨人表示希望在8月休會前完成立法。

路透報導，眾議院擬在28日表決，若順利通過，拜登下周伊始就可簽署。

美國 拜登 半導體

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