美議員證實受佩洛西邀請訪台 美防長：與她談過相關事宜

在各界持續關注美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）是否會出訪台灣之際，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）週三（7月27日）表示，他已與佩洛西談過，並向她提供了安全評估，但強調關於她可能前往台灣的任何評論都必須來自她的辦公室。奧斯汀說：「我已親自與議長談過。我與她進行了常規的交談，並向她提供了我對安全局勢的評估。」

當他被記者問到若佩洛西真的訪台，美國軍方是否計劃增加其部隊的行動時，奧斯汀表示，五角大樓和軍方的其他官員也向她進行簡報，但沒有提供細節。他表示：「我當然會讓佩洛西議長的辦公室對她的擬議旅行做出任何宣布或評論。我也不會評論我們將採取什麼保護措施或加強安全。」

此前，匿名的美國國防部官員27日向美聯社表示，佩洛西若出訪台灣，美方並不擔心中國會「攻擊」她的座機，但由於佩洛西將前往的是「世界上最熱點區域之一」，為了以策萬全，五角大廈正制定應對任何突發事件的計畫。

該官員指出，若佩洛西訪台，美軍將將增加其在印太地區的部隊和資產調動，但拒絕提供細節。消息人士表示，美軍的戰鬥機、艦艇、監視資產和其他軍事系統，形成一個確保佩洛西專機以及全程訪問安全的多層保護。美方亦不排除中國可能會升級挑釁，飛越台灣領空或其附近區域，以及在台灣海峽進行海軍巡邏的可能性。

然而，美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）同日在回答記者怎樣保護佩洛西訪問的提問時說，這樣的討論為時過早。他補充說，「如果眾議院議長佩洛西或其他人決定出訪並要求軍方保護，我們會致力於保護行程的安全。這是我目前要陳述的。」

中國外交部發言人週一（7月25日）曾表示，中國已就佩洛西可能訪問台灣向美國官員發出嚴厲警告。中國國防部發言人譚克非週二（7月26日）也重申，若佩洛西訪台，「中國軍隊絕不會坐視不管」。

美共和黨議員稱受佩洛西邀請訪台

同日，美國共和黨眾議員麥考爾（Michael McCaul）在接受美國媒體全國廣播公司（NBC）訪問時表示，佩洛西已邀請一小群議員與她一同出訪台灣，其中包括眾議院外交事務委員會的最高階民主黨與共和黨議員。

麥考爾說他和身為美國眾議院外交事務委員會主席的紐約州眾議員米克斯（Gregory Meeks）都被佩洛西邀請參訪台灣，不過他說自己因個人義務與該次出訪相衝突，所以婉拒了佩洛西的邀請。

麥考爾的評論是首次有美國議員證實佩洛西打算出訪台灣的計劃。此前，佩洛西的發言人都以「長期的安全協議」為由，拒絕確認佩洛西任何國際出訪行程，而白宮也沒有證實佩洛西是否真的打算出訪台灣。

麥考爾並未提供佩洛西預定出訪台灣的確切日期，但他說：「任何想去的成員，都應該去。出訪會顯示對中國國家主席習近平的政治威懾。但若這次出訪會對美國軍事造成衝擊，她也應該注意軍事上的問題。」

佩洛西的盟友、民主黨議員埃斯霍（Anna Eshoo）27日向全國廣播公司表示，佩洛西也邀請她參加台灣之行，但她無法出席。眾議院外交事務委員會主席米克斯的發言人沒有立即回應評論請求。

（路透社、全國廣播公司）

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