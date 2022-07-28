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拜習近期通話 白宮：拜登會重申一中政策不變

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導

多家美國媒體引述知情人士報導，美國總統拜登將在28日與中國大陸國家主席習近平通話；白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）27日在白宮例行記者會表示，勢必會談到台灣的緊張情勢，拜登將重申美國的「一個中國」政策不變。

針對拜習會談，柯比表示，最近很快會舉行，但無法說明具體時間；這將是拜登和習近平第五次通話，重點在確保美中溝通管道暢通，兩人可以談合作，當然也有明顯存在摩擦和緊張的議題。

柯比說，可預期與台灣有關的緊張情勢會是討論事項；此外，中國大陸在印太地區的挑釁作為、發生在南海的緊張局勢、美中經濟關係的緊張，以及俄羅斯對烏克蘭發動的無端戰爭，都會是話題。

柯比說，拜登將重申美國的一個中政策和相關承諾不變，沒有改變、一點都沒有；且美國仍不希望看到兩岸問題或緊張局勢被片面解決，尤其是以武力解決。

柯比表示，台海周遭的緊張局勢不斷升高，解放軍越發侵略，中國大陸政府的說法無助情勢也沒有必要，因為美國的一個中國政策沒有改變。

為了阻止美國聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣，中方數度預告會採取有力措施應對反制，觸發局勢緊張。

柯比表示，政府依慣例為出國訪問的國會議長提供背景分析與說明，波洛西會自己做決定；目前波洛西沒有公布訪台行程，據他所知，也沒有做出任何決定。

美國 拜登

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