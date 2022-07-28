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波洛西邀眾院外委會領袖一起訪台

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國眾議院議長波洛西。 路透
美國眾議院議長波洛西。 路透

美國眾議院外委會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）27日證實，眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）邀請部分議員一起訪台，包含他本人和外委會主席米克斯（Gregory Meeks）。

英國金融時報日前報導，波洛西可能在八月率團訪問亞洲，包含台灣；白宮以安全因素關切波洛西這趟旅程，中方數度預告會採取有力措施應對反制，反對波洛西訪台。

波洛西辦公室發言人李喬伊（Joy Lee，音譯）回應本報系記者時表示，依照慣例，基於一貫的安全準則，不會在出訪前證實或否認相關消息。

這是首度有國會議員證實這趟訪問，不過並未談到確切日期，麥考爾發言人薛德（Leslie Shedd）表示，麥考爾接獲波洛西邀請，不過因為他另有行程無法參加；麥考爾相信，包含波洛西在內的美國官員，若想訪問台灣應該都能成行。

薛德告訴國會山莊報，麥考爾因未能跟上這趟訪問而感到失望；麥考爾告訴美國國家廣播公司新聞網（NBC），任何想去的國會議員都應該去，這能展現對中國大陸國家主席習近平的威懾力，但若行程招致反彈或情勢升級，波洛西也應該留意軍方的看法。

米克斯發言人並未立即回應此事。

波洛西 美國 米克斯

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