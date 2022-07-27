波洛西訪台行獲兩黨支持 曾訪台參議員：勿屈服中共

美國眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）訪台計畫正獲得兩黨支持，兩黨部分議員認為，美國國會最高領袖沒有表現出屈服於中國政府壓力的跡象很重要。

彭博資訊報導，美國聯邦參議院外交委員會主席、民主黨籍梅南德茲（Bob Menendez）說，「如果我們可以讓中國人決定誰可以或不行訪問台灣，那我們已經將台灣讓給中國人」。梅南德茲今年4月曾訪問台灣，他表示，「如果他們可以否決世界上所有想來台灣的人，那麼台灣將被孤立。所以我認為她有絕對的訪問權，我認為支持台灣很重要」。

2021年曾訪問台灣的德州共和黨籍參議員科寧（John Cornyn） 說，「這是一個重要訊息，我們不會向中共屈服」。

共和黨籍前眾院議長金瑞契（Newt Gingrich）曾於1997年率團訪問台灣，抨擊政府過於膽小，並招致中國欺凌。

金瑞契在華府一次政策峰會上說，「所以我讚揚波洛西。我們在98%或99%的事情上存在巨大分歧，但在這點上，我認爲她的直覺正確。我希望她能堅持下去」。

參院情報委員會民主黨領袖華納（Mark Warner）表示，他確信波洛西會在跟政府包括國防部等部會密切協商後，再做出最終決定。

華納說，「我認為表達對台灣的支持很重要，但現在是脆弱的時間點。我認為波洛西最終會做出正確抉擇」。