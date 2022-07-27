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美中因台灣問題而緊張 外媒報導拜習兩天內對話
彭博資訊報導，美國總統拜登28日將與中國大陸國家主席習近平通話；此外，美國政治媒體Politico報導，拜習本周就會對話，「可能最快就是今晚。」
Politico引述外交消息來源報導，拜習對話不受拜登確診影響，可能在未來24到48小時內就會舉行。
白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）被問到拜習會安排，仍未透露具體時間。
根據彭博資訊報導，這場美中領導人對話籠罩在美中因為台灣呈現新緊張的當下，因美國聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）計畫下月訪問台灣，引發北京方面高度不滿，連日嚴正聲明警告美國不得讓波洛西訪台。
彭博資訊引述知情人士表示，波洛西是否會趁著訪問亞洲的機會，也造訪台灣，目前還未定案。
此外，彭博資訊報導，拜登助手透露，拜登即將就前總統川普時代對規模3500億美元中國大陸商品施加的關稅做出決定。
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