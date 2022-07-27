快訊

爸爸是國家的敵人？一位美國記者的真相尋根

考生快來查！分科測驗成績今公告 9時起開放網路和語音查詢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美中因台灣問題而緊張 外媒報導拜習兩天內對話

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導

彭博資訊報導，美國總統拜登28日將與中國大陸國家主席習近平通話；此外，美國政治媒體Politico報導，拜習本周就會對話，「可能最快就是今晚。」

Politico引述外交消息來源報導，拜習對話不受拜登確診影響，可能在未來24到48小時內就會舉行。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）被問到拜習會安排，仍未透露具體時間。

根據彭博資訊報導，這場美中領導人對話籠罩在美中因為台灣呈現新緊張的當下，因美國聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）計畫下月訪問台灣，引發北京方面高度不滿，連日嚴正聲明警告美國不得讓波洛西訪台。

彭博資訊引述知情人士表示，波洛西是否會趁著訪問亞洲的機會，也造訪台灣，目前還未定案。

此外，彭博資訊報導，拜登助手透露，拜登即將就前總統川普時代對規模3500億美元中國大陸商品施加的關稅做出決定。

拜登 美國 波洛西

延伸閱讀

波洛西訪台引美中緊張 白宮仍期待拜習對話

季辛吉批拜登對中太對抗 專家說根源在北京不在華府

紐時：波洛西計劃訪台 華府日益擔心北京反應

美共和黨力挺波洛西訪台 台官員憂心後果

相關新聞

拜登：期待本周能與習近平對話

美國總統拜登廿五日對記者表示，期待能在本周與中國大陸國家主席習近平對話，但正在等待確認。

波洛西訪台引美中緊張 白宮仍期待拜習對話

美國聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）規畫訪台引發美中緊張，美國總統拜登25日仍稱期待本周與中國大陸國家主...

波洛西若訪台 共軍：不會坐視不管

美國眾議院議長波洛西擬於近期訪問台灣，引發各界對中共是否會做出軍事反應的憂慮，大陸國防部昨晚對此表態稱，中方要求美方「不...

美中因台灣問題而緊張 外媒報導拜習兩天內對話

彭博資訊報導，美國總統拜登28日將與中國大陸國家主席習近平通話；此外，美國政治媒體Politico報導，拜習本周就會對話...

達拉斯愛田機場傳槍響！女進入廁所變裝開槍 警擊中下肢逮人

警方表示，美國德州達拉斯愛田機場（Dallas Love Field）在一名女性於航廈內對空鳴槍數發後，今天航班全面暫停

加州野火獲控未波及優勝美地 3700人被迫撤離

美國消防人員今天終於開始控制住加州今年以來最大的野火，阻止火勢繼續往東延燒到附近的優勝美地國家公園，不過仍有數以千計民眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。