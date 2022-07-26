美墮胎法案爭議不斷 假訊息火上加油

【台灣醒報記者洪瑩霏綜合報導】支持與反對墮胎，專家各說各話！美國各派人士最近對於人工流產期限，以及藥物安全性立場不一，相關的墮胎刑罰與法律權益也引起社會議論。因此，針對社群平台四處流竄的墮胎假訊息，YouTube表示將維護平台資訊正確性，移除不實影片，提供民眾正確的官方訊息。

專家說法不一

《BBC》於25日針對一系列墮胎的假訊息進行深度報導，探究墮胎的健康問題與法律權利。關於墮胎的健康問題，專家說法不一。



反墮胎提倡者 Ingrid Skop 建議，人工流產應限定在 15 週內，她宣稱超過這期限後，醫療程序會變得相當棘手。雖然妊娠後期進行人工流產手術，確實會增加併發症的機率，但美國國家學院的一份報告提出不同看法，認為嚴重的併發症仍然非常罕見。

除了人工流產手術可能產生的併發症外，墮胎藥的安全性也是人們關注議題。美國反墮胎運動組織 Students for Life of America在 FB一則貼文中表示，若是執行墮胎的醫療產業真心為產婦的健康著想，他們就不會鼓勵婦女使用危險的化學藥物。

但美國食品和藥物管理局指出，每十萬名使用藥物流產的婦女中，僅有 0.35％的人死亡，顯示墮胎藥物一定的安全性。

墮胎刑罰與假訊息治理

根據《BBC》，墮胎禁令對執行墮胎手術的醫生造成莫大的威脅，法案變革恐使墮胎的刑罰重於強姦案。



未來全美最嚴厲的墮胎禁令下，在阿拉巴馬州協助婦女墮胎的醫師，所處的刑罰可能等同Ａ級重罪，將面臨10至99年徒刑，刑罰相當嚴厲。

《BBC》另一則報導指出，YouTube 於21日表示，將刪除不實內容，並禁止用戶在平台上發布有關墮胎的不實內容，且會在平台上新增墮胎的資訊面板，提供使用者當地或全球衛生機關的官方訊息。

〈羅訴韋德案〉遭美國最高法院推翻後，墮胎相關議題的假訊息在社群媒體中大肆流竄。醫學專家提出警告，有心人士恐試圖利用各州限制墮胎所造成的社會動盪，散播虛假訊息擾亂民心。

YouTube 對此表示，將會在未來幾週加強假訊息防範，確實審查平台，以提供民眾正確的健康資訊。

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