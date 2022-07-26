美晶片法案本周闖關 拜登：中國大陸正遊說企業反對

美國總統拜登25日下午舉行線上會議討論晶片法案；他談到這部法案對國家經濟競爭力與國家安全的重要性，「中國正在密切關注立法，並積極遊說企業反對這部法案。」

參院預計26日表決晶片法案，然後送交眾院處理；此案預計投入520億美元，補貼本土產業製造半導體。

「台灣製造9成的先進晶片，我們沒有；中國正在超越我們，也在製造先進晶片。」拜登說，美國的晶片全球占比正在下降，中國大陸不僅超過美國，還朝全球產量25%的目標邁進，因此當美國推動晶片法案，中國大陸積極反對。

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）在會中提到美中科技競爭，商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）談到美國的晶片供應「完全依賴台灣」的風險，應盡快通過法案以投資美國產業。

拜登說，如今距離法案通過，就差臨門一腳。

受邀出席的民間代表包含軍火製造商洛馬（Lockheed Martin Corp）、醫療科技公司美敦力（Lockheed Martin Corp）、柴油引擎製造商康明斯（Cummins Inc），以及勞工代表。