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美國西部乾旱嚴重 政府省水限制泳池

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
內華達水情嚴重，游泳池興建也受到關注。(Photo by Henry Burrows on Flickr used under Creative Commons license)
內華達水情嚴重，游泳池興建也受到關注。(Photo by Henry Burrows on Flickr used under Creative Commons license)

限制游泳池規模希望達到省水目的。美國賭城拉斯維加斯由於近期乾旱嚴重影響到水庫蓄水，當地政府為了節省用水，宣布將限制新建民宅的泳池大小不得超過56平方公尺，不過，營業用游泳池則不受影響。但對此，業者表示省水效果有限。

家用泳池多達20萬處

據《獨立報》報導，由於擔心米德湖水庫水位下降導致飲用水配給下滑，克拉克郡的官員投票決定，將限制新建泳池面積不得超過56平方公尺，違者將面對斷水的處罰。

不過，位於賭城飯店或其他營業處所近3,000處營業游泳池則不受限。數據指出，當地240萬人口中，約有20萬處家用泳池，每年還會新增1,300處。

省水效果有限

本週賭城溫度預計來到攝氏43.3度，因此，浪費水議題在2022年已受到重視。供應賭城近9成水源的米德湖水庫自從1983年滿水位以來已下降超過52公尺，蓄水量也低於30%。

自來水公司總經理恩茨明格表示，南內華達平均43.7平方公尺的家用泳池，每年會蒸發掉8.7萬公升的水。因此，限建令第一年可望省水1,200萬公升，2032年增加到1.21億公升，不過，與每年當地從水庫取得的3,440億公升的水相比，仍是小巫見大巫。

對此，泳池設計公司老闆克拉福特指出，「在賭城有游泳池就像擁有第二輛車一樣是很普遍的事。因此，這種規定純粹只是作秀，不是省水。」

祭出多項措施

稍早克拉克郡也鼓勵家庭不設置前草皮並擴大巡邏檢舉違反景觀澆水限制的民眾，希望能提倡正確用水及節水。

據《紐約郵報》報導，內華達自然保護協會代表吉安娜指出，「我們相信，在為人類需求提供用水的同時，也可為植物和野生動物節約用水。我們需要管理水和河流的新方法，這次是朝正確方向邁出的一步。」

內華達稍早也提出其他節水計畫，包括移除草坪改以不需要澆水的人造草皮代替，2027年開始生效的新法也將禁止在開發住屋時使用“非功能性”草皮，但公園、高爾夫球場或獨戶住宅不受限制。

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