媒體：美副國務卿與駐澳大使下月訪索羅門群島

根據路透社獨家報導，美國副國務卿謝爾曼（Wendy Sherman）和美國駐澳大利亞大使肯尼迪（Caroline Kennedy）計劃下個月訪問索羅門群島。美國目前正試圖在此抗衡中國的影響力。

一位不願具名的國務院高級官員週日（7月24日）告訴路透社，謝爾曼及其代表團將在8月6日至8日的紀念中紀念瓜達爾卡納爾島戰役（the Battle of Guadalcanal）80周年，並與索羅門群島高級官員會面。他說，此行是要強調美國與索羅門群島之間的持久關系，以及美國將在該國首都霍尼亞拉開設大使館的事宜。

謝爾曼將是在華盛頓加緊努力抗衡中國在該地區擴展外交勢力之際，訪問太平洋地區的最新一位美國高級官員。除了肯尼迪外，謝爾曼的代表團還將包括海軍陸戰隊中將斯克倫卡（Stephen Sklenka）、美國印太司令部副司令和海軍陸戰隊太平洋司令魯德中將（Lt. Gen. Stephen Rudder）。

美國國務院官員告訴路透社，謝爾曼會對這次訪問感興趣，是因為她的父親謝爾曼（Mal Sherman）是在1942年8月美軍與盟軍和日軍之間開始的瓜達爾卡納爾島戰役中受傷的海軍陸戰隊員。當年那場為期六個月的戰役標志著美國領導的太平洋進攻行動的開始，顯示了索羅門群島的戰略重要性，這種重要性一直持續到今天。

在霍尼亞拉，謝爾曼將在美國瓜達爾卡納爾島紀念館所在地天際山脊（Skyline Ridge）的儀式上發表講話，以及所羅門群島在血腥山脊（Bloody Ridge）主辦的紀念儀式上發表講話。她還將出席由所羅門群島和日本主辦的其他紀念活動。

該官員說：「這些活動將表彰那些在瓜達爾卡納爾島戰役中服務和犧牲的人，包括美國和盟國部隊、索羅門群島人民和日本人民。」

中國正在尋求加強與太平洋島國的經濟、軍事和安全聯系。與此同時，華盛頓強調了與太平洋地區的歷史聯系，特別是在第二次世界大戰期間共同作出的犧牲，並承諾投入更多資源。

北京今年與索羅門群島簽訂的安全協議顯示其在太平洋地區日益增長的影響力，此舉也激起了澳大利亞、新西蘭和美國的擔憂。今年2月，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）成為40年來第一位訪問斐濟的美國國務卿。在那裡，他宣布了美國在索羅門群島開設大使館的計劃，並稱太平洋地區是未來重要的地區。

在本月舉行的太平洋島國論壇上，太平洋島國警告中國與美國應該對氣候變化采取更多行動。同時，他們也承諾在日益增長的地緣政治競爭中團結一致。參加斐濟峰會的領導人還對中國試圖將一些國家納入貿易和安全協議的做法感到憤怒，而華盛頓則承諾進行更多的金融和外交接觸。

（路透社）

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