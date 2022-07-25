【專家之眼】波洛西能否訪台 端視美中角力結果

美國聯邦眾議院議長波洛西是否訪問台灣，不僅美中台三方密切關注，而且全球也都高度注意波洛西能否成行。

針對波洛西訪台一事，北京的反對有逐漸升高之勢。英國《金融時報》十八日披露此事後，中國外交部發言人趙立堅十九日以嚴厲口吻表示堅決反對波洛西訪台，強調美國若同意她訪台，將嚴重破壞中國主權與領土完整。

在美國總統拜登21日記者會上表示「軍方認為不宜」之後，中國外交部發言人汪文斌23日以更嚴厲的的語氣強調，一旦波洛西訪台，中方將採取必要行動予以反制，並說「我們說到做到」。北京私下更進一步透過多重管道警告拜登政府，如果波洛西訪台，中國不排除武力相向。

不過，針對波洛西訪台，北京可能忽略中美兩國制度上的差異、波洛西堅守立場的人格特質，以及美中兩國戰略思維的不同。

首先，中南海可能認為，美國聯邦國會就像大陸的人大一樣，會聽命於國家領導人。殊不知，在美國三權分立制度下，美國聯邦國會與行政部門地位平等，互不隸屬。這就是為什麼拜登只能說「軍方認為不宜」，卻不能說他自己反對，因為他一旦如此說，就是違憲。

既然行政與立法兩大部門地位相當，拜登只能對波洛西的決定表示尊重。如果波洛西決定訪台，拜登只有全力配合，甚至派遣航空母艦或戰機護航，否則就是失職。

其次，現年八十歲的波洛西在國會山莊以「反中挺台」立場堅定聞名。在十一月美國期中選後，她多半不會再擔任眾院議長。因此，她自然希望能在議長任內訪問台灣，風風光光地完成她訪台的心願，這也是人之常情。從她「反中挺台」四十多年如一日的人格特質角度來看，波洛西有強烈的意願訪問台灣，應無懸念。

事實上，四分之一個世紀以前，時任美國眾院議長的金瑞契就曾訪問過台灣。北京若以為中國今天的國力已非當年吳下阿蒙，就可以向美國叫板，恐怕犯了低估對手的錯誤。從華盛頓的觀點來看，美國這次若是配合中國而想方設法勸阻波洛西訪台，豈不是美國自承對中國甘拜下風？

最後，波洛西訪台一事也反映中美兩國戰略思維的差異。北京顯然認為，中國阻擋波洛西訪台若能收效，不僅代表中方在台灣議題上壓倒美方，也顯示中方在未來有能力反對任何美國官員訪台。

如果北京成功反對波洛西訪台，就顯示「東風壓倒西風」或是「東昇西降」。從今以後，美國對中國恐怕再也沒有相罵本。拜登政府一旦同意中國的要求，勸阻波洛西訪問台北，則美國在台灣議題的話語權將逐漸邊緣化或弱化。

更重要的是，一旦拜登在波洛西訪台一事屈服於中國的壓力，未來美國的盟國還能相信拜登的承諾嗎？拜登曾三次親口承諾會保護台灣，在台灣引發正反意見的爭辯。一旦華府向北京妥協，則拜登對台灣的安全承諾，將立刻破功，而且全世界將再也沒有人會相信美國的承諾，美國在全球的信用也將全面破產。