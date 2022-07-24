美病例全球第二多！白宮駁防疫慢半拍：猴痘疫情可控

白宮防疫協調官吉哈24日在CBS節目《面對國家》上表示，有信心透過加快疫苗接種與治療來對抗猴痘病毒傳播，「我認為猴痘是絕對可以控制的」。根據美國CDC數據，全美截至22日有2890起猴痘病例，在全球排名第二，僅次於西班牙的3125例。

對於外界指責拜登政府兩個多月前首現猴痘病例時未及時防堵病毒，吉哈反駁說：「我們迅速採取了行動。」他指出，自5月猴痘疫苗庫存有限、美國開始爆發疫情以來，政府已經「非常大幅度地」加大因應力道，包括最近向丹麥購買約80萬劑疫苗。「我們的計畫是在美國消滅這種病毒。我認為我們可以做到。」

世界衛生組織23日將猴痘疫情列為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），也就是世衛最高警戒層級。今年迄今已有74個國家與地區通報近1.7萬起猴痘病例。