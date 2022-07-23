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【專家之眼】拜習通聯成局之政治算計

聯合報／ 張競/中華戰略學會研究員
美國總統拜登日前主動透露，可望十天內與中國大陸國家主席習近平再對話。圖為拜登（左）去年11月與習近平（右）進行視訊通話。路透
美國總統拜登日前主動透露，可望十天內與中國大陸國家主席習近平再對話。圖為拜登（左）去年11月與習近平（右）進行視訊通話。路透

過去數週有關拜登習近平將再度進行通聯對話，各方傳聞不斷；但讓人覺得弔詭之處，則是華盛頓方面剃頭擔子一頭熱地頻頻對外放話，甚至狀況發展到現在，連拜登本人都對外公開宣示，雙方高層通聯即將登場，搞得像是箭在弦上蓄勢待發。

但是反觀北京方面卻是顯得氣定神閒按兵不動，對照雙方態度與氣勢，明眼人都看得出來，拜登希望透過高峰通聯對話，以便拉抬其政治聲勢之企圖心，顯然是遠高於習近平對此項通聯之期待程度。

審視北京與華盛頓雙方各自之政治日曆，對拜登執政團隊來說，當前重大關卡，顯然就是期中選舉；而對北京來說，萬事考量都是指向年底中國共產黨所將召開之二十大。

此時此刻究竟是誰需要透過高峰通聯對話，製造政治效應，期能渡過政治難關。相對上誰又是一動不如一靜，寧可穩住陣腳牢控盤勢，不要亂出花招以免節外生枝自找麻煩；只要能將此等結構性關係看清楚想明白，就可理解推動拜習對話通聯主被動關係，或者說是誰在求誰之優勢與劣勢地位差異。

所有政治通聯應對都要深入思考得失損益，當習近平已經從拜登口中拿到「四不一無意」之抽象原則性承諾，但對照美方具體作為，顯然與北京所期待狀況落差甚大。此時就算再度通聯對話，並且另外獲得任何更進一步之抽象承諾，但若無更明確之具體作為，恐怕亦很難讓北京動心，願意配合演出進行高峰通聯。

再換就華盛頓立場來說，究竟透過高峰通聯對話，能夠獲得何種政治承諾與回應，並且及時產生政治效應，在期中選舉前能夠讓美國選民有感，拉抬拜登聲望刺激政治票房，以便挽救當前民主黨惡劣選情，其實整體看來也並不樂觀。

基於前述基本架構，正是為何拜登習近平再度通聯對話，變成只聞樓梯響不見人下樓真正原因。換言之，就是雙方還未能達成政治交易，當檯面下政治交換無法成交時，自然就無法讓高峰通聯順利成局，後續就更無機會讓雙方順利成行登場。

此時此刻，開始有多方透過攪局放話政治運作，希望營造讓此項高峰通聯可能破局之負面氛圍，最明顯例證就是放話指出眾議院議長佩洛西可能出訪台灣，存心就是要挑弄北京情緒，製造意外雜音趁機攪局。不論是真心希望此事破局，抑或是刻意擺個政治姿態，存心趁機讓拜登不得不妥為安撫；總而言之，夜長夢多好事多磨，拜登陣營高調放話宣稱即將通聯，此時要開始逐漸嚐到苦果。

辦外交在事前協商階段必需謹慎低調守密，這是外交圈之基本入門課程，拜登團隊所作所為都是擺明在違反常規逆勢操作，不禁讓人懷疑，如此高調敲鑼打鼓籌辦高峰通聯對話，只不過是在表面上故作姿態，骨子裏面根本就是沒有再度通聯理由，故意透過見光死招式，讓拜習高峰通聯對話完全虛晃一招，最後完全辦不成呢？

最讓人不解之處，其實是拜登面對佩洛西有意出訪台灣，聲稱軍方認為此事不宜，在美國政治文化極端重視文人領軍傳統下，拿出軍方觀點作為擋箭牌，亦是相當讓人感到不可思議，在拜登國安團隊決策發言權來說，佩洛西出訪不是由職業外交官判定其得失，而是由軍方高層裁斷其利害，這也真是讓人傻眼。

總而言之，拜登與習近平能否再度通聯對話，處處軌跡反常，讓人難以理解，能否順利成局更讓人無法樂觀看待，就算成局能有何種進展，更是無法有所期待。

拜登 北京 習近平

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