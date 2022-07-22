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秦剛批美掏空一中 美國務院：美台享有強健非官方關係

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導

針對中國大陸駐美大使秦剛批美國掏空一中政策，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）21日表示，美國依然遵守美國的「一個中國」政策，致力於維持台海和平穩定，美台享有強健的非官方關係。

普萊斯表示，美國依然遵守基於台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證的一中政策，美國據此致力於維持台海和平穩定，美國和台灣沒有外交關係，美國也不支持台灣獨立，但美台享有強健的非官方關係，以及在維持台海和平穩定上有著持久利益。

美國總統拜登20日稱，軍方目前不認為聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣是個好主意，普萊斯連續第3天被問到國務院立場，他說，波洛西辦公室自己都沒有證實或否認這趟訪問，這仍然是一個假設，國務院無從評論。

美國 國務院 台海

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